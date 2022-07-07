Memur maaşları saat kaçta yatacak? Memur (öğretmen-polis) Temmuz zamlı maaşlar ne zaman yatar? Saat 12'den sonra (24) maaşlar yatar mı?

Memur maaşları saat kaçta yatacak? Memur (öğretmen-polis) Temmuz zamlı maaşlar ne zaman yatar? Saat 12'den sonra (24) maaşlar yatar mı? 2022 Temmuz ayında milyonlarca memurun maaşlarına zam yapıldı. Memurlara yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşan yüzde 42 oranında zam yapıldı. Kurban bayramı nedeniyle memur maaşlarının 8 Temmuz'da hesaplara yatacağı açıklandı. Peki 2022 Temmuz zamlı memur maaşları saat kaçta yatacak?