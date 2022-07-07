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TIMETURK / GENEL / Memur maaşları saat kaçta yatacak? Memur (öğretmen-polis) Temmuz zamlı maaşlar ne zaman yatar? Saat 12'den sonra (24) maaşlar yatar mı?

Memur maaşları saat kaçta yatacak? Memur (öğretmen-polis) Temmuz zamlı maaşlar ne zaman yatar? Saat 12'den sonra (24) maaşlar yatar mı?

Memur maaşları saat kaçta yatacak? Memur (öğretmen-polis) Temmuz zamlı maaşlar ne zaman yatar? Saat 12'den sonra (24) maaşlar yatar mı? 2022 Temmuz ayında milyonlarca memurun maaşlarına zam yapıldı. Memurlara yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşan yüzde 42 oranında zam yapıldı. Kurban bayramı nedeniyle memur maaşlarının 8 Temmuz'da hesaplara yatacağı açıklandı. Peki 2022 Temmuz zamlı memur maaşları saat kaçta yatacak?

16 Saat Önce
2022-07-07 16:45:30
Memur maaşları saat kaçta yatacak? Memur (öğretmen-polis) Temmuz zamlı maaşlar ne zaman yatar? Saat 12'den sonra (24) maaşlar yatar mı?

Memur maaşları saat kaçta yatacak? Memur (öğretmen-polis) Temmuz zamlı maaşlar ne zaman yatar? Saat 12'den sonra (24) maaşlar yatar mı? 2022 Temmuz ayında milyonlarca memurun maaşlarına zam yapıldı. Memurlara yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşan yüzde 42 oranında zam yapıldı. Kurban bayramı nedeniyle memur maaşlarının 8 Temmuz'da hesaplara yatacağı açıklandı. Peki 2022 Temmuz zamlı memur maaşları saat kaçta yatacak?

Milyonlarca memurun gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranındaydı. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlaca memurun beklediği zam oranı da netlik kazandı. Memurlara yüzde 7 toplu sözleşme zammıyla birliklte yüzde 42 oranında zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardndan yaptığı açıklamada memur zamlı maaşlarının 8 Temmuz'da hesaplara yatacağını açıkladı. Peki zamölı maaşlar saat kaçta yatacak?

Memur maaşları saat kaçta yatacak?

Memurlar maaşlarını normal şartlarda her ayın 15'inde alır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece hesaplara yatar. Maaşlar gece yarısı saat 24.00'ü geçince yatar.

Memur (öğretmen-polis) Temmuz zamlı maaşlar ne zaman yatar?

Temmuz zamlı maaşlarını almak için sabırsızlanan memurlar maaşların saat kaçta hesaplara geçeceğini merak ediyor. Memur maaşları 2022 Temmuz ayına 8'inde yatacak. Maaşların 7 Temmuz Perşembe'yi 8 Temmuz Cuma'ya bağlayan gece yarısı hesaplara yatması bekleniyor. Maaşların hesaplara geçişi bankadan bankaya farklılık göstermektedir.

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