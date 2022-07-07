2022 öğretmen kırtasiye parası ne kadar? 2022-2023 eğitime hazırlık ödeneği kaç TL? Kırtasiye parasına zam geldi mi? Milyonlarca öğrenci ile birlikte MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretmen de 2021-2022 eğitim öğretim yılını geride bıraktı ve tatile çıktı. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğretmenler yeni dönemin hazırlıklarına başlamak üzere kırtasiye alışverişi yapmak istiyor. Her yeni yılın başında öğretmenlere kırtasiye parası olarak bilinen eğitim öğretim ödeneği veriliyor. Peki 2022 yılında öğretmen kırtasiye parası ne kadar, kaç TL oldu?

Koronavirüs salgınında eğitimler uzaktan ve online olrak yapılmıştı. Salgının sona ermesi ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı kesintisiz olarak yüz yüze yapıldı. Bir seneyi geride bırakan öğertmenler yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarına da şimdiden başladı. Öğretmenlere devlet her yeni yılın başına belli oranda kırtasiye yardımı sağlıyor. Bu para ile öğretmenlerin kırtasiye harcamalarının bütçelerine zararı olmaması hedefleniyor. Kırtasiye ihtiyacı olan ve bunun için alışveriş yapmak isteyen öğretmenler 2022 kırtasiye parasının ne kadar olduğunu ve ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. 2022 öğretmen kırtasiye parası ne kadar? 2022-2023 eğitime hazırlık ödeneği kaç TL? Kırtasiye parasına zam geldi mi? soruları şu sıralar pek çok öğretmen tarafından soruluyor.

2022 öğretmen kırtasiye parası ne kadar?

Öğretmen kırtasiye parası her sene belli oranlarda zamlı olarak öğretmen hesaplarına yatıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için öğretmenlere verilmesi planlanan kırtasiye parasının 1325 TL olacağı tahmin ediliyor.

2022-2023 eğitime hazırlık ödeneği kaç TL?

Geçtiğimiz yıl eğitime hazırlık ödeneği 1210 TL olarak öğetmen hesaplarına yatmıştı. Bu sene ise bu miktarın 1325 TL olacağı belirtildi. 2023 yılında ise kırtasiye parasının 1400 TL olacağı belirtildi.

2022-2023 kırtasiye parası ne zaman yatar?

12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Buna göre 2022 yılında öğretmen kırtasiye parasının Eylülün ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor.

Kırtasiye parası ücretli öğretmenlere verilir mi?

Kıtasiye parası yardımı olarak da bilinen eğitime hazırlık ödeneği öğretmenlere verilir. Bu ödenek kadrolu ve sözleşmeli öğretmenelre veriliyor. Ücretli öğetemnler ve özel kurumlarda çalışan öğretemnler bu ödeneği alamıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.

2022-2023 eğitim öğretim takvimi

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak. 14-18 Kasım tarihleri arasında 1. ara tatil yapılacak. 23 Ocak'ta da 15 tatili başlayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

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