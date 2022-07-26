Memur maaş farkı bu gece (28 Temmuz'da) yatacak mı? 14-15 günlük maaş farkları gece 12'den sonra mı yatacak? Memur maaş farkı saat kaçta yatacak? Milyonlarca memurun maaşına Temmuz ayında zam yapıldı. Zamlı maaşlarını 8 Temmuz'da alan milyonlarca memur, maaş farkı ödemelerini merakla beklemeye başladı. Maaş farklarına dair gelen bir açıklama ise kamu personellerini heyecanlandırdı. Yapılan açıklamada memur emeklisi ile dul ve yetimlerin maaş farklarının 28 Temmuz'da yatacağı belirtildi. Peki memur maaş farkları da 28 Temmuz'da yatar mı?

Memur maaş farkı bu gece (28 Temmuz'da) yatacak mı? 14-15 günlük maaş farkları gece 12'den sonra mı yatacak? Memur maaş farkı saat kaçta yatacak? Milyonlarca memurun maaşına Temmuz ayında zam yapıldı. Zamlı maaşlarını 8 Temmuz'da alan milyonlarca memur, maaş farkı ödemelerini merakla beklemeye başladı. Maaş farklarına dair gelen bir açıklama ise kamu personellerini heyecanlandırdı. Yapılan açıklamada memur emeklisi ile dul ve yetimlerin maaş farklarının 28 Temmuz'da yatacağı belirtildi. Peki memur maaş farkları da 28 Temmuz'da yatar mı?

Milyonlarca memurun gözü kulağı Temmuz ayı maaş farklarında. Memurlar 2022 Temmuz ayında maaşlarına yüzde 42 oranında zam aldı. Zam ile birlikte kamu personellerine 14-15 günlük maaş farkı ödemesi de doğdu. Maaş farkları bu sene her zamankinden yüksek olacak. Maaş farklarına dair son dakika duyurusuna göre memur emeklisi ile dul ve yetimlerin maaş farkları ödemesi 28 Temmuz'da yapılacak. Peki milyonlarca memurun maaş farkı ödemesi ne zaman yapılacak.

Memur maaş farkı bu gece (28 Temmuz'da) yatacak mı?

Memur emeklisi ile dul ve yetimlerin maaş farkları ödemesi 28 Temmuz'da yapılacak. Memurlara ise maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapıalcağı henüz netlik kazanmadı. Konuya dair ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

14-15 günlük maaş farkları gece 12'den sonra mı yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Perşembe günü yapılacağını duyurdu. Emekli Sandığı kapsamındaki toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

En düşük memur maaş farkı ne kadar?

En düşük memur maaşı Temmuz ayında yapılan yüzde 42 zamla birlikte 4.289 TL'den 6 bin 78 TL'ye çıktı. En düşük memur maaşı alan bir personele 2022 Temmuz maaş farkı ödemesinin 1788 TL yatması bekleniyor.