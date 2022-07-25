Öğretmen maaş farkı 28 Temmuz'da mı yatacak? Öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç TL? 14-15 günlük 28 Temmuz Perşembe maaş farkları saat kaçta yatacak? soruları şu sıralar MEB'de görev yapan 1.2 milyon öğretmen şu sıralar maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Yüzde 42 oranında Temmuz ayında maaşlarına zam alan öğretmenler zamlı aylıklarını 8 Temmuz'da almıştı. Öğretmenler merakla maaş farklarını beklerken flaş açıklama geldi.

Öğretmen maaş farkı 28 Temmuz'da mı yatacak? Öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç TL? 14-15 günlük 28 Temmuz Perşembe maaş farkları saat kaçta yatacak? soruları şu sıralar MEB'de görev yapan 1.2 milyon öğretmen şu sıralar maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Yüzde 42 oranında Temmuz ayında maaşlarına zam alan öğretmenler zamlı aylıklarını 8 Temmuz'da almıştı. Öğretmenler merakla maaş farklarını beklerken flaş açıklama geldi.

MEB bünyesinde görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler 2022 yılı Temmuz ayında maaşlarına yüzde 42 oranında bir zam aldı. Maaşlı zamları Kurban Bayramı nedeniyle 8 Temmuz'da hesaplara yatan öğretmenler merakla maaş farkı ödemelerini beklemeye başladı. 2022 Temmuz ayında maaş farkı ödemeleri her zamankinden biraz fazla olacak. Yüzde 42 zamla birlikte öğretmenlerin eline ciddi oranda maaş farkı ödemesi geçecek.

Öğretmen maaş farkı 28 Temmuz'da mı yatacak?

Öğretmen maaş farklarının 28 Temmuz Perşembe günü yatacağı açıklandı. 14-15 günlük maaş farklarının Gece yarısından sonra hesaplara yatması bekleniyor. Öğretmen maaş farklarının hesaplara yatması ilden ile , ilçeden ilçeye farklılık gösterebilir.

Öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç TL?

Öğretmen maaş farkları kademeye ve dereceye göre değişkenlik gösterbiliyor. Maaşı yüksek olan öğretmenlerin aldığı TL bazından maaş artışı da fazl olduğu için maaş farkı da bir miktar yüksek olabilir. Öğretmen Temmuz 2022 maaş farklarının 900 TL ile 1500 TL arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Memur Temmuz maaş farkı ne kadar?

Memurların maaşları kurumdan kuruma ve pozisyondan pozisyona değişkenlik gösterir. Memur maaş farklarının 3000 TL ile 1000 TL arasında değişkenlik göstermesi bekleniyor.

Maaş farkı nedir?

Maaş farkı kısaca memurlara yapılan zammın yansımadığı kısım için verilen ücrettir. Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Memurlar çalıştıkları ayın değil çalışacakları ayın maaşını önceden alıyor. Memur maaşlarına zam yapılınca 15 günlük zamsız bir maaş dönemi atlanmış oluyor ve bu dönemin zammı maaş farkı ile kapatılıyor.