Memur maaş farkı 28 Temmuz'da mı yatacak? Öğretmen-Polis-Hemşire maaş farkı Perşembe günü mü yatacak? Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği maaş farklarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre memur maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih netleşti. Buna göre 28 Temmuz Perşembe günü memur (öğretmen-polis-hemşire) maaş farkları hesaplarda olacak.

Memur maaş farkı 28 Temmuz'da mı yatacak? Öğretmen-Polis-Hemşire maaş farkı Perşembe günü mü yatacak? Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği maaş farklarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre memur maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih netleşti. Buna göre 28 Temmuz Perşembe günü memur (öğretmen-polis-hemşire) maaş farkları hesaplarda olacak.

Milyonlarca memurun maaşına Temmuz ayında yüzde 42 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte memur maaş farkları ödemesi de ortaya çıktı. Milyonlarca memur maaş farklarının yatacağı tarihi merakla beklerken beklenen açıklama geldi.

Memur maaş farkı 28 Temmuz'da mı yatacak?

Memur emeklileri ile dul ve yetimlerinin maaş zam farklarının 28 Temmuz'da ödeneceği öğrenildi.

Memur Temmuz maaş farkı ne kadar?

Memurlara ödenen maaş farkları alınan maaşın oranına göre değişkenlik gösteriyor. Memurların maaşları kurumdan kuruma ve pozisyondan pozisyona değişkenlik gösterir. Memur maaş farklarının 3000 TL ile 1000 TL arasında değişkenlik göstermesi bekleniyor.

Maaş farkı nedir?

Maaş farkı kısaca memurlara yapılan zammın yansımadığı kısım için verilen ücrettir. Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Memurlar çalıştıkları ayın değil çalışacakları ayın maaşını önceden alıyor. Memur maaşlarına zam yapılınca 15 günlük zamsız bir maaş dönemi atlanmış oluyor ve bu dönemin zammı maaş farkı ile kapatılıyor.