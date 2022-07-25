4/1-(c) (Emekli Sandığı) maaş farkı yattı mı? 28 Temmuz emekli maaş farkı yatacak mı? Maaş farkları ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve çalışan gibi emekli maaşlarına da Temmuz ayında zam yapıldı. Zamlı maaşlarını alan milyonlarca kişi maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyordu. 4/1-(c) (Emekli Sandığı) maaş farklarına ilişkin tarih belli oldu. Peki Emekli Sandığından emekli olanlara maaş farkı ne zaman yatacak?

4/1-(c) (Emekli Sandığı) maaş farkı yattı mı? 28 Temmuz emekli maaş farkı yatacak mı? Maaş farkları ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve çalışan gibi emekli maaşlarına da Temmuz ayında zam yapıldı. Zamlı maaşlarını alan milyonlarca kişi maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyordu. 4/1-(c) (Emekli Sandığı) maaş farklarına ilişkin tarih belli oldu. Peki Emekli Sandığından emekli olanlara maaş farkı ne zaman yatacak?

Milyonlarca memurun ve emeklinin merakla beklediği maaş farklarına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Maaş farklarının emekli sandığı için olan kısımlarının yatacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya dair yaptığı duyuruda maaş farklarının ne zaman yatacağını açıkladı.

4/1-(c) (Emekli Sandığı) maaş farkı yattı mı?

Emekli Sandığı maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından geldi.

28 Temmuz emekli maaş farkı yatacak mı?

Emekli Sandığı kapsamında oluşan Maaş fark tutarları 28 Temmuz'da ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir." dedi.

Maaşlarını 3 aylık alanlara ne kadar maaş farkı yatacak?

Buna göre; Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında, 2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında, 3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 liradır.