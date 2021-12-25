DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Memur, işçi, çalışan 31 Aralık Cuma yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar tatil mi?
Cem Küçük duyurdu: 'Emekliye çok iyi zam yapılacak'
Sovyetler Birliği'nin çöküşünün 5 nedeni
TESK Başkanı Palandöken: Zamlarda dövizin bahane olduğunu gördük
Melikgazi zabıtasından örnek davranış
Melikgazi, en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyor
Yılbaşında AVM'ler açık mı? AVM'ler 1 Ocak'ta açık mı? AVM'ler yılbaşında kaça kadar açık?
Tokat Belediye Başkanından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
Öğrenciler hem ayrıştırdı hem ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Soylak'ı tebrik etti
Melikgazi'de işçilerin ikramiyeleri ödendi
12 ve 12 anlamı nedir?
Melikgazi’de Geleceğe Nefes Olmaya Devam
Başkan Palancıoğlu, ERÜ Rektörü Mustafa Çalış'ı tebrik etti
2022 Yılında Bisikletli Yaşama Finansal Destek Ön Planda

TIMETURK / GENEL / Memur, işçi, çalışan 31 Aralık Cuma yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar tatil mi?

Memur, işçi, çalışan 31 Aralık Cuma yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar tatil mi?

Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı öncesi 31 Aralık'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Çalışanlar ve öğrenciler 'memur, işçi, çalışan 31 Aralık Cuma yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. 2022 yılında yılbaşı hafta sonuna denk geliyor. Dolayısıyla yılbaşı (1 Ocak) resmi tatil günleri içinde yer almıyor.

29 Dakika Önce
2021-12-25 13:00:57
Memur, işçi, çalışan 31 Aralık Cuma yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar tatil mi?

Memur, işçi, çalışan 31 Aralık Cuma yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar tatil mi? sorularının yanıtı yılbaşına sayılı günler kala binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Yılbaşı günleri ülkemizde resmi tatil dünleridir. Ancak 2022 yılbaşı hafta sonuna denk geliyor. Yılbaşı arefesi ise 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor.

Memur, işçi, çalışan 31 Aralık Cuma yarım gün mü?

Tüm çalışanlar 31 Aralık'ta normal mesai saatlerine göre çalışacak. 31 Aralık'ta işçi ve memurlara yarım gün mesai uygulaması yok.

31 Aralık'ta okullar tatil mi?

31 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. 31 Aralıkta okullar tatil değil. Yılbaşı 1 Ocak günüdür ve 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Yani bu sene yılbaşı tatili olmayacak. Yılbaşı tatilinin 3 gün olacağı yönünde iddialar vardı. Ancak bu iddialar gerçek değil. Yılbaşı tatili Cumartesi gününe denk geliyor. Yani yılbaşı tatili sadece hafta sonlarını kapsayacak.

31 Aralık 2021 yarım gün mü?

Tüm iş kollarında ve tüm eğitim kurumlarında 31 Aralık cuma günü tam gün olarak uygulanacak.

29 Ekim'de AVM'ler açık mı?

1 Ocak'ta yani yılbaşı günü ülkemizdeki tüm AVM'ler açık olacaktır. Yılbaşında çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar yapılabilir. Siz de AVM'lerdeki bu etkinliklere katılmak isterseniz AVM'ler 1 Ocak'ta açık olacaktır.

Yılbaşı kutlamak haram mı?

İslam alimlerine göre yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutlamak haramdır. Yılbaşı Hristiyanlarca Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul edilir ve bu günde Müslümanların kutlama yapılması Hıristiyanların örf ve geleneklerinin taklit edilmesi anlamına gelir.

31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşı tatili 3 gün mü? 31 Aralık'ta okul var mı?
İLİŞKİLİ HABER31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşı tatili 3 gün mü? 31 Aralık'ta okul var mı?
Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak?
İLİŞKİLİ HABERYılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak?
1 Ocak İETT ücretsiz mi? İstanbul'da yılbaşında otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi?
İLİŞKİLİ HABER1 Ocak İETT ücretsiz mi? İstanbul'da yılbaşında otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş