Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı öncesi 31 Aralık'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Çalışanlar ve öğrenciler 'memur, işçi, çalışan 31 Aralık Cuma yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. 2022 yılında yılbaşı hafta sonuna denk geliyor. Dolayısıyla yılbaşı (1 Ocak) resmi tatil günleri içinde yer almıyor.

Memur, işçi, çalışan 31 Aralık Cuma yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar tatil mi? sorularının yanıtı yılbaşına sayılı günler kala binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Yılbaşı günleri ülkemizde resmi tatil dünleridir. Ancak 2022 yılbaşı hafta sonuna denk geliyor. Yılbaşı arefesi ise 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor.

Memur, işçi, çalışan 31 Aralık Cuma yarım gün mü?

Tüm çalışanlar 31 Aralık'ta normal mesai saatlerine göre çalışacak. 31 Aralık'ta işçi ve memurlara yarım gün mesai uygulaması yok.

31 Aralık'ta okullar tatil mi?

31 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. 31 Aralıkta okullar tatil değil. Yılbaşı 1 Ocak günüdür ve 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Yani bu sene yılbaşı tatili olmayacak. Yılbaşı tatilinin 3 gün olacağı yönünde iddialar vardı. Ancak bu iddialar gerçek değil. Yılbaşı tatili Cumartesi gününe denk geliyor. Yani yılbaşı tatili sadece hafta sonlarını kapsayacak.

31 Aralık 2021 yarım gün mü?

Tüm iş kollarında ve tüm eğitim kurumlarında 31 Aralık cuma günü tam gün olarak uygulanacak.

29 Ekim'de AVM'ler açık mı?

1 Ocak'ta yani yılbaşı günü ülkemizdeki tüm AVM'ler açık olacaktır. Yılbaşında çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar yapılabilir. Siz de AVM'lerdeki bu etkinliklere katılmak isterseniz AVM'ler 1 Ocak'ta açık olacaktır.

Yılbaşı kutlamak haram mı?

İslam alimlerine göre yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutlamak haramdır. Yılbaşı Hristiyanlarca Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul edilir ve bu günde Müslümanların kutlama yapılması Hıristiyanların örf ve geleneklerinin taklit edilmesi anlamına gelir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.