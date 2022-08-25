Mehmet Şef sinirlendi! 25 Ağustos MasterChef'te kim özür dileyecek? MasterChef kim kimden özür dileyecek? Hangi yarışmacı ne dedi, neden özür diledi? TV8'in sevilen programlarından MasterChef'in 51. bölümünde bir yarışmacı Mehmet Şef'i kızdırıyor. 51. bölüm fragmanında yer alan görüntülere göre Mehmet Şef bir yarışmacıya özür dilemesini söylüyor. Ekran başındakiler de MasterChef'te hangi yarışmacının, kimin özür dilediğini araştırmaya başladı. İşte 51. bölümde yaşananlar...

Mehmet Şef sinirlendi! 25 Ağustos MasterChef'te kim özür dileyecek? MasterChef kim kimden özür dileyecek? Hangi yarışmacı ne dedi, neden özür diledi? TV8'in sevilen programlarından MasterChef'in 51. bölümünde bir yarışmacı Mehmet Şef'i kızdırıyor. 51. bölüm fragmanında yer alan görüntülere göre Mehmet Şef bir yarışmacıya özür dilemesini söylüyor. Ekran başındakiler de MasterChef'te hangi yarışmacının, kimin özür dilediğini araştırmaya başladı. İşte 51. bölümde yaşananlar...

MasterChef'te heyecan dorukta... Ana kadronun belli olmasının ardından yarışmacılar elenmemek için tüm hünerlerini sergiliyor. Yarışmacılar arasında atışmalar ve gerilimler de yaşanmaya başlandı. Zamana karşı yemek yapmanın stresi ile bazen stüdyoda sesler yükseliyor. Bu kez ise Mehmet Şef'in sesi stüdyoda yankılandı. Mehmet Şef 25 Ağustos'ta yayınlanan 51. bölümde bir yarışmacıya özür dilemesi için bağırıyor.

25 Ağustos MasterChef'te kim özür dileyecek?

Yeni dönemin ilk kaptanlık oyununu Yağız kazandı. Yağız kurduğu mavi takım ile oynana ilk 2 dokunulmaz oyununu kazandı. Mavi takımda galibiyet sevinci sürerken kırmızı takımda yıkılmışlık havası hakim. Kırmızı takım ise durumu 2-1'e getirmek için mücadele edecek. 25 Ağustos'ta yayınkacak olan 51 bölümde Mehmet Şef'in özür dilemesi için azarladığı yarışmacının kim olduğu merak ediliyor.

MasterChef kim kimden özür dileyecek?

Ekran başında programın fragmanını izleyen seyirciler MasterChef'te kim özür dileyecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. Tahminlere göre MasterChef'te özür dileyecek olan ismin Burak Kaya oldupu prtaya çıktı. Burak Kaya, Gamze'ye söylediği sözler nedeniyle özür diledi. MasteChef'in 51. bölümünde gergin anlar yaşandı. Mehmet Şef söylenen bir söze çok sinirlendi ve yarışmacıya özür dilemesini söyledi. Hangi yarışmacının kimden özür dileyeceğiprogram yayınlandıktan sonra netlik kazanacak.

MasterChef Türkiye nedir?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.