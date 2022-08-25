MasterChef'te kim özür dileyecek? Kim kimden özür dileyecek? Hangi yarışmacı ne dedi, neden özür diledi? (25 Ağustos 51. bölüm)

MasterChef'te kim özür dileyecek? Kim kimden özür dileyecek? Hangi yarışmacı ne dedi, neden özür diledi? TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef'te ana kadro seçmeleri tamamlandı ve ilk dokunulmazlık oyunları geride kaldı. İlk 2 dokunulmazlığı mavi takım büyük bir farkla kazandı. Kırmızı takımda ise işler yolunda gitmiyor. 25 Ağustos'ta yayınlanan 51. bölüme Mehmet Şef'in bir yarışmacıyı fena şekilde azarladığı görülüyor. Mehmet Şef özür dile diye baskı uyguladığı yarışmacının kim olduğu ve ne söylediği izleyiciler tarafından internette araştırılıyor.

MasterChef'te kim özür dileyecek? Kim kimden özür dileyecek? Hangi yarışmacı ne dedi, neden özür diledi? TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef'te ana kadro seçmeleri tamamlandı ve ilk dokunulmazlık oyunları geride kaldı. İlk 2 dokunulmazlığı mavi takım büyük bir farkla kazandı. Kırmızı takımda ise işler yolunda gitmiyor. 25 Ağustos'ta yayınlanan 51. bölüme Mehmet Şef'in bir yarışmacıyı fena şekilde azarladığı görülüyor. Mehmet Şef özür dile diye baskı uyguladığı yarışmacının kim olduğu ve ne söylediği izleyiciler tarafından internette araştırılıyor.

MasterChef'te ana kadro mücadeleleri başladı. Şampiyonluk yolunda ilerlemek isteyenler yemekleri ile kendilerini göstermeye başladı. Yeni dönemin ilk kaptanlık oyununu Yağız kazandı. Yağız'ın kaptanlığında mavi takım kırmızı takıma karşı büyük bir üstünlük sağladı. Mavi takım 2 dokunulmazlık oyunu da kazandı. Kırmızı takım ise durumu 2-1'e getirmek için mücadele edecek.

MasterChef'te kim özür dileyecek?

TV8 ekranlarında 25 Ağustos'ta yayınkacak olan 51 bölümde Mehmet Şef'in özür dilemesi için azarladığı yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Ekran başında programın fragmanını izleyen seyirciler MasterChef'te kim özür dileyecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. Tahminlere göre MasterChef'te özür dileyecek olan ismin Fatma Nur olduğu düşünülüyor.

25 Ağustos MasterChef kim kimden özür dileyecek?

MasteChef'in 51. bölümünde gergin anlar yaşandı. Mehmet Şef söylenen bir söze çok sinirlendi ve yarışmacıya özür dilemesini söyledi. Hangi yarışmacının kimden özür dileyeceğiprogram yayınlandıktan sonra netlik kazanacak.

Birleşik Krallık Başkonsolosluğu nerede?

MasterChef yarışmacıları 51. bölümde Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'nda yemek yapacak. Birleşik Krallık Başkonsolosluğu İstanbul ilinin Beyoğlu ilçesinde bulunuyor.