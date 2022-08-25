Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da güncel ulaşım ücretleri

UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Ağustos Ayı Toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda ulaşım ücretleri görüşüldü. Peki İstanbul servis ücretleri ne kadar oldu? Taksilere zam mı geldi? Deniz taksi ne kadar? İşte İstanbul ulaşım ücretleri ile ilgili detaylı bilgiler…

UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Ağustos Ayı Toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda Galataport - Beyazıt/Sultanahmet arasında özel raylı sistem seferi düzenlenmesi ile okul ve personel servisi ücret tarifesi görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından sunulan teklifte okul ve personel servis taşımacılığında son ücret düzenleme tarihi olan 06 Nisan 2022 tarihinden bu yana, akaryakıt fiyatları yüzde 12.13, aylara yaygın asgari ücret yüzde 29.32 ve enflasyon yüzde 15.18, kümülatif olarak ise yüzde 19.21 artış tespit edildiğinden mevcut ücretlerin yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Teklifte ayrıca "Vatandaşlarımıza sunulan ekonomik ulaşım hizmetinin yarattığı maliyet unsurlarının oluşturduğu finansal yükler, akaryakıt, döviz kuru, ithal yedek parça ve benzeri alanlarda artan maliyetler nedeniyle ulaşım hizmetinin etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi, kent içi servis taşıma hizmetini İstanbul halkına etkin ve verimli bir şekilde sunmak için yolculukların ekonomik olmasının yanı sıra esnaf ve işletmecilerin gelir-gider dengesini de korumak amacıyla okul ve personel servisi ücret tarifelerine yüzde 19,21 oranında ücret artışı yapılması uygun olacaktır" denildi. Oylamaya sunulan yüzde 19.21'lik zam teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Güncel İstanbul okul servisi ücretleri

Çocuklarını okula servisle gönderecek olan veliler okul servisleri ne kadar oldu merak ediyorlar. İşte 2022 İstanbul okul servis fiyatları:

Yeni okul serisi ücret tarifesine göre okul servis ücretleri, 0-1 km 554 liradan 660 liraya, 1-3 km 608 liradan 725 liraya, 3-5 km 658 liradan 784 liraya, 5-7 km 685 liradan 817 liraya, 7-9 km 722 liradan 861 liraya, 9-11 km 836 liradan 997 liraya, 11-13 km 963 liradan 1148 liraya, 13-15 km 1012 liradan 1206 liraya, 15-17 km 1091 liradan 1.301 liraya, 15-17 km 1091 liradan 1301 liraya, 17-19 km 1154 liradan 1376 liraya, 17-19 km 1154 liradan 1.376 liraya, 19-21 km 1229 liradan 1465 liraya, 19-21 km 1229 liradan 1465 liraya, 21-23 km 1280 liradan 1526, 23-25 km 1330 liradan 1585 liraya yükseldi. 25 km'yi aşan kilometre için belirlenen 11.62 lira olan ücret 13.85 lira olarak belirlendi.

Taksilere zam mı gelecek?

Toplantıda konuşan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, maliyetlerini karşılamamasına rağmen yüzde 30 zam talep ettiklerini söyledi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'da yüzde 30 zam talebinde bulundu. Teklifler kabul edilmedi.

Galataport'a yeni ulaşım hattı

Galataport - Beyazıt/Sultanahmet arasında özel raylı sistem seferi düzenlenmesinin de görüşüldüğü toplantıda teklif oy birliğiyle kabul edildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile yapılacak olan anlaşma sonrası turistler bu hattan ücretsiz olarak faydalanacak.

Deniz taksiler ne kadar oldu?

Toplantıda, Aralık 2021'de hizmete başlayan İBB Deniz Taksi hizmetlerinde de ücret artışı yapıldı. Oy birliğiyle kabul edilen kararla; 100 lira olan açılış ücreti 210 lira, 75 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 160 lira, 60 lira olan 5-8 mil arası taşıma ücreti ise 125 lira oldu. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Deniz Taksi'lerin tanıtım fiyatıyla hizmete başladığını belirterek; son 8 ayda yaşanan yakıt, enflasyon ve ücretlere gelen zammın ücret düzenlemesini zorunlu hale getirdiğini söyledi. .