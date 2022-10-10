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Almanya duyurdu: Kiev'deki Büyükelçiliğimiz vuruldu

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün de bulunduğu binaya Rus füzelerinin isabet ettiğini duyurdu.

54 Dakika Önce
2022-10-10 14:55:13
Almanya duyurdu: Kiev'deki Büyükelçiliğimiz vuruldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya'nın Kiev'deki büyükelçiliğinin vize bölümünün bulunduğu binanın bugünkü füze saldırılarında hasar gördüğünü bildirdi.

Wagner, söz konusu binanın aylardır kullanılmadığını ve Rus füzeleriyle vurulduğu sırada binada hiçbir Alman diplomatın bulunmadığını belirtti.

Sabah saatlerinde başkent Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlatılan saldırılara ilişkin Ukrayna, Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. .

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