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TIMETURK / GENEL / Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu çözüldü mü? Marmara Denizi'nde müsilaj mı çıktı?

Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu çözüldü mü? Marmara Denizi'nde müsilaj mı çıktı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Marmara Denizi'nin sadece yüzeyinde değil, derinliklerinde de şu anda müsilaj yok ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir' dedi. Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu çözüldü mü? Marmara Denizi'nde müsilaj mı çıktı?

55 Dakika Önce
2022-02-23 15:44:40
Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu çözüldü mü? Marmara Denizi'nde müsilaj mı çıktı?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplandı. Bakan Kurum toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Kurum, “Marmara denizinde izleme faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. 152 noktada izleme faaliyetlerimiz an be an yapıyoruz. Yaptığımız izleme faaliyetleri çok çok olumlu. Özellikle yaz başında 10- 25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları 26 Ocak tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi” dedi. Kurum, Çanakkale'de müsilaj görüldüğü iddialarıyla ilgili olarak ise, “Bizim yaptığımız tespitlerde, gözlemlerde ve uydu görüntülerinde yüzeye vurmuş hangi bir müsilaj tabakası yoktur” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, “Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, derinde de şu an için müsilaj yoktur. Bu olmayacağı anlamına gelmeyecektir” dedi.

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