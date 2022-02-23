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Kraliçe Elizabeth sağlık durumu nasıl? Kraliçe Elizabeth iyileşti mi?
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Kraliçe Elizabeth sağlık durumu nasıl? Kraliçe Elizabeth iyileşti mi?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüse yakalandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in semptomları ve sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Peki Kraliçe Elizabeth sağlık durumu nasıl? Kraliçe Elizabeth iyileşti mi?

1 Saat Önce
2022-02-23 15:33:55
Kraliçe Elizabeth sağlık durumu nasıl? Kraliçe Elizabeth iyileşti mi?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamanın ardından kraliçenin sağlık durumu merak konusu oldu. Peki Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl?

KRALİÇE ELİZABETH'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Majesteleri hafif soğuk algınlığı semptomları yaşıyor ancak önümüzdeki hafta Windsor'daki bazı görevlerine devam etmeyi bekliyor. Kraliçe tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun talimatları takip edecek." dedi. .

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