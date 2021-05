Market çalışanları ne zaman aşı olacak? Market personeli aşılanacak mı? (Covid-19)

Korona ile mücadele kapsamında ülkemizde örnek bir aşılama takvimi yürütülüyor. Öncelikli gruplara göre yapılan aşılmada toplam 24 milyon doz aşı yapıldı. Salgından en çok etkilenen kesimlerin başında yer alan market ve AVM çalışanları da bir an önce Covid-19 aşılama sırasının kendilerine gelmesini bekliyor. Peki market çalışanları ne zaman aşı olacak? Market personeli aşılanacak mı? Kovid aşılama takvimine göre market çalışanlarının da öncelikli aşılamada yer alacağı belirtiliyor. Peki market personeli ne zaman korona aşısı olacak?

Koronavirüs pandemisi ortaya çıktı andan bu yana vatandaşa hizmet vermeye devam eden market çalışanları her gün virüsü kapma riski ile karşı karşıya. Uzmanlar günde binlerce kişiyi ağırlayan marketlerde çalışanların da bir an önce korona virüs aşısı olması gerektiğini belirtiyor. Market çalışanları da yaşadıkları stresi azaltmak için bir an önce aşılanmak istiyıor. Yapılan çalışamlara göre bir mağazada çalışan 104 market çalışanının %20'sinde corona virüs test sonucu pozitif çıktı. Bu çalışma ile market çalışanlarının ne tür bir risk altında olduğu gözler önüne serildi. Müşterilerle ilgilenen işçilerin, diğer pozisyonlardaki meslektaşlarına göre Covid-19'a yakalanma oranı beş kat daha fazla. Ancak pozitif çıkanların dörtte üçünde hiçbir belirti tespit edilmedi. Peki durum böyleyken market çalışanları ne zaman aşı olacak? Market personeli aşılanacak mı?

Market çalışanları ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan aşılama öncelikli gruplar takviminde gıda sektörü çalışanları 2. aşamada yer alıyor. Dolayısıyla market çalışanlarının da aşılanmasının bu aşamada gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.

Market personeli aşılanacak mı?

Market personellerinin yakın zamanda aşılanıp aşılanmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Vatandaşa hizmet veren ve bire bir iletişimde olan meslek gruplarının da yaknda aşılanması bekleniyor.

Market çalışanları salgında hizmet vermeye devam etti

Koronavirüs pandemisi döneminde başta sağlık çalışanları olmak üzere, birçok sektör çalışanlara virüse rağmen işlerini yapmaya devam etmek zorunda kaldı. Bunların başında da market çalışanları geliyor. Market çalışanları tam kapanmada bile vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Virüs ile burun buruna gelen market çalışanları bir an önce aşılanarak üzerlerindeki baskının azaltılmasını istiyor. İlerleyen zamanlarda market personelinin Covid-19'a karşı ne zaman aşınalacağını göreceğiz.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS AŞILAMA TAKVİMİ

1. aşamada:

A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil),

B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C. 65 yaş üstü bireyler; C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler

2. aşamada:

A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler: A1- Milli Savunma Bakanlığı, A2 - İçişleri Bakanlığı, A3 - Kritik görevlerdeki kişiler, A4 - Zabıta, özel güvenlik, A5- Adalet Bakanlığı, A6 - Cezaevi, A7 - Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B. 50-64 yaş arası bireyler: B1- 60-64 yaş arası bireyler, B2- 55-59 yaş arası bireyler, B3- 50-54 yaş arası bireyler.

3. aşamada:

A. Kronik hastalığı olan kişiler: A1a - 40-49 yaş arası bireyler, A1b - 30-39 yaş arası bireyler, A1c - 18-29 yaş arası bireyler

B. Diğer gruplar: B1- 40-49 yaş arası bireyler, B2-30-39 yaş arası bireyler, B3- 18-29 yaş arası bireyler

Tabloda dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.

55 yaş üstü vatandaşlar aşılanmaya başlandı

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya Biontech aşılarından istediğini olabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.