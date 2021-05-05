Düşünen değil, didişen bir toplum yarattılar

'Ev telefonundan yan komşusunu arayarak 'Beni neden face'den beğenmedin' diyen teyzeler var artık hayatımızda' diyen Yazar Mehmet Yavuz, yazısında 'Konvansiyonel medya da sosyal medyanın tetikçisi. Ekranlara tartışan değil didişen tipler hakim.' değerlendirmesini yapıyor...

İşte o yazı:

Millet kendi derdiyle dertlenmiyor, kendi sevinciyle mutlu olmayı bilmiyor.

İnsanlar artık kendi düşünceleriyle değil, başkalarının düşünceleriyle hareket ediyor.

Kişiler kendi özel hayatlarını değil, kendisi gibi olmayı istedikleri kişilerin hayatlarına özenerek yaşıyor.

21'inci yüzyılın dijital dönemi tek tip insan modeli yaratmayı başarmış durumda.

Sosyal medyaya "dadanan" Türkler, global araştırma şirketlerinin verilerine göre bu mecrayı en çok kullanan birkaç milletten biri.

7'den 70'e facebook, instagram ve Twitter ortamında nefes alan bir kitle var artık ülkemizde.

Dünün, bugünün ve yarının gündemini resmi gazete değil tiktok videoları belirliyor artık.

Ev telefonundan yan komşusunu arayarak "Beni neden face'den beğenmedin" diyen teyzeler

Erkek arkadaşının "ilişki durumundan" işkillenerek görüntülü "gider yapan" genç kızlar

Twitini Retweet etmeyen ya da beğenmeyen personeline tavır takınan müdürler

Tiktok hesabı olmayana "Ciddi misin sen?" diyerek göz ucuyla surat yapan dostlar...var artık hayatımızda

Sosyal medyada öyle bir akım var ki...Kendinizi kaptırdığınızda bir daha eski yerinize gelebilmeniz mümkün değil.

Bir çığ, bir sel ya da bir toprak kaymasının insanı alıp götürmesi gibi.

Hemen her gün belli bir "uygulama ya da paylaşım" çıkar.

Belli şablonlara, belli şekillere, belli kalıplara çekilir insanlar.

Anneler gününde herkes annesini

Babalar gününde herkes babasını

Okullar açıldığında önlüklü çocuğunu

Mezuniyette oğlunun, kızının diploma ya da karnesini paylaşır.

Sosyal medyada belli süreçte herkes aynı duygu ve hissiyata sahiptir.

En akıllı geçinen(!) de en cahil görülen(!) de aynı paylaşımı yapar.

İnsanların özel hayatı da yoktur sosyal medyada

Evlenme teklifi, nişan görüntüleri, nikah masası kayıtları, kocasının kendisine aldığı çiçekler, karısına yapılan pasta sürprizleri, çocuğunun göbek bağının kesilişi, anne baba mezarları, şezlongda uzatılan bacakların görünümü, kilolu ve kilosuz haller....daha neler neler....

Milletin artık özel hayatı kalmadı. Özel olanlara ise özen gösterilmiyor.

Bir kişinin sosyal hesabına girdiğinizde onun hangi traş bıçağını kullandığını, hangi erkekle kaç kez flört ettiğini, hangi kızla hangi yazlık beldede kaçamak yaptığını görmeniz mümkün.

Bilişim suçlarının son dönemde zirve yapması doğal değil mi sizce de?

Artık insanlar sosyal medyadaki bilgi ve belgelerle adliye kapısına dayanıyor.

Hakaretler de övgüler de sosyal medya üzerinden yapılıyor.

Türk halkı günlerce "uyduruk bir twiti" tartışabiliyor.

Milletin tartışmaya değil yatışmaya ihtiyacı var.

Ama " Medyatik maymunlar" artıkça düşünen beyinlerin sesini de daha az duymaya devam edecek gibiyiz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.