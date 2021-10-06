Malulen emeklilik için kaç gün prim ödemek gerekiyor? Esnaf kaç yaşında malulen emekli olunur?

Milyonlarca çalışanın hayali bir gün emekli olmak. Prim gün sayısı ve yaş konusu emekli olma hayali kuranların önündeki en büyük engel olarak duruyor. Ancak ülkemizde bazı durumlarda erken emekli olunabiliyor. Sağlık problemi yaşayan ve bunu doktor raporlarıyla kanıtlayan çalışanlar malulen emekli olabilir. Malulen emekli olmayı düşünen vatandaşlar Malulen emeklilik için kaç gün prim ödemek gerekiyor? Kaç yaşında malulen emekli olunur? Esnaflar kaç yaşında malulen emekli olur? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte malulen emeklilik konusunda kafalara takılan soru işaretleri ve yanıtları...

Milyonlarca çalışanın hayali bir gün emekli olmak. Prim gün sayısı ve yaş konusu emekli olma hayali kuranların önündeki en büyük engel olarak duruyor. Ancak ülkemizde bazı durumlarda erken emekli olunabiliyor. Sağlık problemi yaşayan ve bunu doktor raporlarıyla kanıtlayan çalışanlar malulen emekli olabilir. Malulen emekli olmayı düşünen vatandaşlar Malulen emeklilik için kaç gün prim ödemek gerekiyor? Kaç yaşında malulen emekli olunur? Esnaflar kaç yaşında malulen emekli olur? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte malulen emeklilik konusunda kafalara takılan soru işaretleri ve yanıtları...

Emeklilik konusu çalışma hayatında olan herkesin hayalini kurduğu bir şey. Emekli olup rahat bir yaşam sürmek isteyen çalışanlar prim sürelerini doldurmak ve emeklilik yaşını doldurması gerekiyor. Ancak bazı şartlarda çalışanlar erkenden de emekli olabilir. Hastalık ve sakatlık durumlarında çalışanlar malulen mekli oalbilir. Peki Malulen emeklilik için kaç gün prim ödemek gerekiyor? Kaç yaşında malulen emekli olunur?

Kaç yaşında malulen emekli olunur?

Malulan emekli olmayı isteyen ancak yaşın tutup tutmadığını araştıran çalışanlar Kaç yaşında malulen emekli olunur? sorusuna yanıt arıyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor. Buna göre, 1800 gün primi ödenen ve on yıl sigortalılık süresini dolduran esnafa da işçiler gibi sağlık raporu ile yaşı beklemeden aylığa bağlanabiliyor. Malulen emekli olabilmek için SGK, il ve ilçe merkezlerine başvurarak yetkili hastanelere bizzat gitmek gerekiyor. Yargıtay kararı ile geriye dönük 8 yıl erken emeklilik imkânı da bulunuyor.

Malulen emeklilik için kaç gün prim ödemek gerekiyor?

Yaş şartı bulunmuyor. Ancak en az on yıllık sigortalılık süresi ve toplam 1800 gün prim ödeme koşulu bulunuyor. Başka birinin sürekli bakımına ihtiyacı olanlar için sigorta süresine bakılmıyor, Bu kapsamda emeklilik için prim borcu olmamalı.

Esnaf da malulen emekli olabilir mi?

Bağ-Kur'lular emeklilik için bizzat maluliyet tespiti talebinde bulunabilir. SGK il ve ilçe merkezlerine başvurmaları, yetkili hastaneden rapor almaları gerekiyor. Çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna yönelik sağlık kurulu raporu şart.

Malülen emeklilik nedir?

Malülen emeklilik, sigortalı bir şekilde çalışma hayatına başladıktan hemen sonra eskisi gibi verimli çalışmaya engel oluşturacak şekilde ortaya çıkan, herhangi bir hastalık veya herhangi bir kaza sonrası kişinin eski iş yapma gücünü kaybetmesinden ötürü sigorta sistemi tarafından ekonomik geleceğinin düzenli maaşla garanti altına alınmasını sağlayan emeklilik sistemidir. İlgili mevzuat çalışma güç kaybının ne seviyede kaybedildiği esası üzerine bir değerlendirme yaparak kişilere esastan hak sağlamaktadır. Malülen emeklilik mevzuat maddesinde örneğin iş kazasından bahsetmektedir ama kişi iş harici olası bir trafik kazası sonrası eski iş gücünü tekrar geri kazanamadığı hallerde mevcut fiziksel ve fizyolojik işlev kayıplarına bağlı olarak iş yapabilme yeteneğinin ne kadar kayba uğradığı esas alınır. Bu açıdan trafik kazası bir iş kazası olmamakla birlikte kişinin eski işini yapamamasına sebep olması malülen emeklilik hakkından yararlanmasını sağlayacaktır. En az 10 yıldır sigortalı çalışıyor olmak malülen emekliliğin temel şartıdır.

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