Maltepe Belediyesi hangi partide? Maltepe Belediye Başkanı hangi partiden? Maltepe Belediyesi CHP'li mi AKP'li mi? Maltepe Belediyesi hangi partili? Kadıköy Belediyesi'nde başlatılan rüşvet soruşturması Maltepe Belediyesi'ne sıçardı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yaşanan gelişmelerden sonra Maltepe Belediyesi'nin hangi partiden olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Maltepe Belediyesi hangi partide? Maltepe Belediye Başkanı hangi partiden? Maltepe Belediyesi CHP'li mi AKP'li mi? Maltepe Belediyesi hangi partili? Kadıköy Belediyesi'nde başlatılan rüşvet soruşturması Maltepe Belediyesi'ne sıçardı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yaşanan gelişmelerden sonra Maltepe Belediyesi'nin hangi partiden olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Kadıköy Belediyesi'nde başlatılan rüşvet soruşturması devam ederken Maltepe Belediyesi'nde yeni bir rüşvet operasyonu için düğmeye basıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali suçlarla mücadele polisi Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu başlattı. Oprerasyon kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Maltepe Belediyesi'nde görev yapan ve bazı eski belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelerden sonra Maltepe Belediyesi'nin hangi partide olduğu Google'da en çok arananlar arasına girdi.

Maltepe Belediyesi hangi partide?

Maltepe Beledieyesi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı kazanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan Ali Kılıç oyların 52.74'ünü alarak Maltepe Belediyesi Başkanı oldu.

Maltepe Belediye Başkanı hangi partiden?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Maltepe'de kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ali Kılıç oldu. Ali Kılıç oyların yüzde 52.74'ünü aldı. Maltepe'de AK Parti aday çıkarmadı. AK Parti MHP'nin adayınu seçimde destekledi. MHP'nin adayı Ahmet Baykan ise oyların 42,87'sini alarak ikinci oldu.

Maltepe Belediyesi'nde kimler gözaltına alındı

Mali Polisin bu sabah düzenlediği operasyonda, 18 şüpheliden 16'ı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Maltepe Belediyesi'nde geçmiş dönemde başkan yardımcısı olan Melih M. ve Haydar B.'nin de bulunduğu belirtildi. Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'ne atanan eski Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz C. ile Maltepe Zabıta Müdürü Ahmet Ziyaettin İ.'nin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, 4 zabıta ve belediyede görevli 4 memurun da yakalandığı belirtilirken, gözaltına alınan 16 şüpheli sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.

Maltepe Belediye Başkanı kim?

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç 1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğdu. Lise eğitimi sırasında Almanya'ya gitti ve eğitimini orada tamamladı.

Bir süre sonra gazeteciliğe başladı. Uzun yıllar Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı.

Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu başkanlıoğını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

2014 Yerel Seçimlerinde yüzde 49.30 oy alarak Maltepe Belediye Başkanı seçildi. Göreve gelir gelmez insan odaklı sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçirecek bir kadro ile halkın taleplerini çözen, toplumsal sorunlara duyarlı, halktan kopuk değil, halk için hizmet anlayışını benimseyen bir anlayışla Maltepe'yi yönetmeye başladı.

Beş yıllık görev dönemi boyunca halkın takdirini toplayan Başkan Ali Kılıç, oy oranını arttırarak, 2019 Yerel Seçimlerinde yüzde 52.74 oy alarak bir kez daha Maltepe Belediye Başkanı seçildi.