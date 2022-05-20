Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir? Ali Kılıç hangi partiden? Maltepe Belediyesi hangi partili? İstanbul'un tarihi ve doğası ile en güzel ilçelerinden biri olan Maltepe 'de her geçen gün yeni projeler hayata geçiriliyor. Sahili ile, havası ve doğası ile İstanbulluları kendisine hayran bırakan Maltepe'de belediyenin hangi partiden olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Maltepe'de 31 Mart 2019'da yapılan seçimleri Ali Kılıç kazandı. Peki Maltepe Belediye Başkanı Ali kılıç kimdir ve hangi partiden başkan seçilmiştir?

İstanbul'un sahil ilçelerinden olan Maltepe'nin Marmara Denizi'ne kıyısı vardır. Kadıköy, Kartal, Sancaktepe ve Ataşehir ilçeleriyle komşu olan Maltepe doğal gözüellikleri ve tarihi geçmişi ile vatandaşları kendisine hayran bırakıyor. Maltepe'de belediyenin hangi partiden olduğu son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir? Ali Kılıç hangi partiden? Maltepe Belediyesi hangi partili? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte Maltepe hakkında detaylar...

Maltepe Belediye Başkanı kim?

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde ipi Ali Kılıç göüsledi. Ali Kılıç seçimde oyların yüzde 52.74'ünü aldı. Ali Kılıç seçime CHP'nin adayı olarak girdi. Seçim sounıarna göre Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç oldu.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir

Ali Kılıç 1964 senesinde Tunceli Pülümür'de dünyaya geldi.

Lise eğitimi sırasında Almanya'ya gitti. Almanya'da eğitimini tamamlayan Ali Kılıç bir yandan da siyasi görüşnü şekillendiriyordu. Ali Kılıç bu dönemde gazeteciliğe de başlamıştır. Uzun yıllar Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı.

Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.

30 yaşında Avrupa'nın en güçlü göçmen örgütü olarak kabul edilen Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nda Genel Başkanlık görevini devraldı.



Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

2014 Yerel Seçimlerinde yüzde 49.30 oy alarak Maltepe Belediye Başkanı seçildi. Göreve gelir gelmez insan odaklı sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçirecek bir kadro ile halkın taleplerini çözen, toplumsal sorunlara duyarlı, halktan kopuk değil, halk için hizmet anlayışını benimseyen bir anlayışla Maltepe'yi yönetmeye başladı.

Beş yıllık görev dönemi boyunca halkın takdirini toplayan Başkan Ali Kılıç, oy oranını arttırarak, 2019 Yerel Seçimlerinde yüzde 52.74 oy alarak bir kez daha Maltepe Belediye Başkanı seçildi.

Bugün ise, insan odaklı sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçirecek bir kadro ile önce ilçe örgütümüzü kucaklayarak halkın taleplerini çözen, toplumsal sorunlara duyarlı, halktan kopuk değil, halk için hizmet anlayışını benimseyen bir anlayışla Maltepe'de, Maltepeli.

Umudumuz olan gençlerimiz, birikimli yetişkinlerimiz ve toplumun omurgası kadınlarımız ile el ele daha yaşanılır daha çağdaş bir gelecek inşa etmenin önemli bir görev olduğunu düşünüyor.