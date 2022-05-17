Kadıköy Belediyesi hangi partili CHP'li mi AK Partili mi? Kadıköy Belediyesi hangi partide? Kadıköy Belediye Başkanı kimdir? İstanbul merkezli 5 ilde 54’ü kamu personeli toplam 224 şüpheliye yönelik rüşvet operasyonu için düğmeye basıldı. Gözaltı için işlem başlatılan şahısların çoğunun Kadıköy Belediyesi'nde çalışan zabıta ve belediye mühendisleri olduğu iddia edildi. Gelişmelerden sonra vatandaşlar Kadıköy Belediyesinin hangi partiden olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Kadıköy Belediyesi hangi partili CHP'li mi AK Partili mi? Kadıköy Belediyesi hangi partide? Kadıköy Belediye Başkanı kimdir? İstanbul merkezli 5 ilde 54'ü kamu personeli toplam 224 şüpheliye yönelik rüşvet operasyonu için düğmeye basıldı. Gözaltı için işlem başlatılan şahısların çoğunun Kadıköy Belediyesi'nde çalışan zabıta ve belediye mühendisleri olduğu iddia edildi. Gelişmelerden sonra vatandaşlar Kadıköy Belediyesinin hangi partiden olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

İstanbul merkezli 5 ilde çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi hangi partili?

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Şerdil Dara Odabaşı oyların yüzde 65,99'unu alarak Kadıköy Belediye Başkanı seçilmiştir.

Kadıköy Belediyesi hangi partide?

Türkiye'nin en güzel semtlerinden biri olan Kadıköy'de Belediye Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Belediye seçimlerini CHP'nin adayı Şerdil Dara Odabaşı büyük bir farkla kazanmıştır. İşte 31 Mart 2019 Kadıköy yerel seçim sonuçları;

Soruşturma için düğmeye basıldı

“Örgütlü olarak rüşvet almak”, “rüşvet vermek”, “rüşvete aracılık etmek” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüphelinin yakalanması için İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı. Mali Polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kadıköy hakkında

Kadıköy, eskiden Kalkedon, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ilçelerinden birisidir. Kocaeli Yarımadası'nın güneybatı kesiminde bulunan Kadıköy, batı ve güneyde Marmara Denizi, kuzeybatıda Üsküdar, kuzeydoğuda Ataşehir ve doğuda Maltepe ilçeleriyle çevrilidir.

Marmara sahilleri boyunca Haydarpaşa'dan Bostancı'ya dek kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda oldukça uzun bir sahil şeridine (yaklaşık 21 km) sahip olan Kadıköy'de kıyı şeridi ve buna paralel uzanan ana ulaşım güzergahları yerleşme yapısını belirlerken, daha geride yer alan D-100 Karayolu ilçenin kuzey sınırını oluşturur.

Kadıköy'deki yerleşmenin başlangıcını oluşturan tarihsel çekirdek, Haydarpaşa Koyu ile Moda Burnu'nun oluşturduğu alanda yer almaktadır. İlçeye adını veren yerleşme merkezi ve asıl Kadıköy semti kabaca kuzey ve kuzeydoğuda demiryolu, doğuda Kurbağalıdere ve Kalamış Koyu, batıda ise Marmara Denizi ve Haydarpaşa Koyu'nun sınırladığı bir alan olarak düşünülebilir. Bugün bu alan Kadıköy Çarşısı, Yeldeğirmeni ve Moda gibi tarihi yerleşme alanlarını da içeren Rasimpaşa, Osmanağa, Caferağa ve İbrahimağa mahallerinden oluşmaktadır.

Kadıköy, ancak 19. yüzyıl'da sürekli iskan sahası haline gelip İstanbul kentiyle bütünleştiğinden, İstanbul'un diğer tarihi semtlerine nazaran şehir tarihi içinde oldukça genç bir yerleşme olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte Anadolu Yakası'nın en eski yerleşim birimlerinden olan Kadıköy bugün de yakanın en işlek noktası durumundadır. Kadıköy'de Osmanlı döneminden kalma yapılara da rastlanır.

Kadıköy ilçesi kent ulaşımı açısından önemli bir konuma sahiptir. İstanbul'un çeşitli semtlerini birbirine bağlayan bazı ana ulaşım yolları Kadıköy İlçesi'nden geçer. 2015 yılında gerçekleştirilen "İstanbul'da Yaşam Kalitesi Araştırması"nda tüm ilçeler arasında 2. sırayı almıştır.