Maltepe Belediyesi hangi partiden? Maltepe Belediyesi CHP'li mi? Maltepe Belediyesi Başkanı kim, hangi partili? Maltepe Belediyesi'nde başlatılan rüşvet operasyonu gündeme bomba gibi düştü. Soruşturmada 10'u üst düzey kamu yönetici olmak üzere toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yaşanan gelişmelerden sonra vatandaşlar Maltepe Belediyesinin hangi partili olduğunu araştırmaya başladı. Peki Maltepe'de belediye seçimlerini kim, hangi parti kazandı? Maltepe belediyesi hangi partinin elinde?

Kadıköy Belediyesi'nin ardından Maltepe Belediyesinde rüşvet operasyonu başlatıldı. Üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Maltepe Belediyesi hangi partiden? Maltepe Belediyesi CHP'li mi? Maltepe Belediyesi Başkanı kim, hangi partili? soruları yaşanan gelişmelerden sonra pek çok kişi taraffndan sorulmaya başlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda şüpheliler hakkında "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek", "aracılık etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı bulunuyor.

Maltepe Belediyesi hangi partiden?

Maltepe'de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ipi göğüsleyen isim Ali Kılıç oldu. Ali Kılıç CHP'nin adayı olarak girdiği seçimi bir kez daha kazanarak Maltepe Belediyesi Başkanı seçildi.

Maltepe Belediyesi CHP'li mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan Ali Kılıç oyların 52.74'ünü alarak Maltepe Belediyesi Başkanı oldu. Maltepe'de AK PArti aday çıkarmadı. AK Parti MHP'nin adayınu seçimde destekledi. MHP'nin adayı Ahmet Baykan ise oyların 42,87'sini alarak ikinci oldu.

Maltepe Belediyesi Başkanı kim, hangi partili?

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç 1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğdu.

Lise eğitimi sırasında Almanya'ya gitti ve eğitimini orada tamamladı.

Bir süre sonra gazeteciliğe başladı. Uzun yıllar Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı.

Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.



Avrupa'nın en güçlü göçmen örgütü olarak kabul edilen Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nda Genel Başkanlık görevini devraldığında, henüz 30 yaşındaydı. Daha sonra da Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı olarak, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı toplumsal mücadeleyi örgütlü olarak yükseltti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

2014 Yerel Seçimlerinde yüzde 49.30 oy alarak Maltepe Belediye Başkanı seçildi. Göreve gelir gelmez insan odaklı sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçirecek bir kadro ile halkın taleplerini çözen, toplumsal sorunlara duyarlı, halktan kopuk değil, halk için hizmet anlayışını benimseyen bir anlayışla Maltepe'yi yönetmeye başladı.

Beş yıllık görev dönemi boyunca halkın takdirini toplayan Başkan Ali Kılıç, oy oranını arttırarak, 2019 Yerel Seçimlerinde yüzde 52.74 oy alarak bir kez daha Maltepe Belediye Başkanı seçildi.