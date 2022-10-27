Maggie Civantos kimdir? Maggie Civantos hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Maggie Civantos kimdir? Maggie Civantos hangi dizi ve filmlerde oynadı? İspanya'nın sevilen oyuncularından Maggie Civantos Türk oyuncu İlker Kaleli ile İspanyol dizinde başrolleri paylaşıyor. Dizide İler Kaleli'nin sevgilisi olan Maggie Civantos'un kim olduğu merak edilir oldu. İşte İspanyol oyuncu Maggie Civantos'un hayatı ve biyografisi...
2022-10-27 12:34:40
Maggie Civantos'un adı Türk dizi ve sinema oyuncusu lker Kaleli ile birlikte rol almasıyla Türkiye'de oldukça fazla duyulur oldu. İspanyol sinema ve film dünyasında onlarca yapımda rol alan Maggie Civantos yeteneği ile gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor. İşte Maggie Civantos'un hayatı...
Maggie Civantos kimdir?
Maggie Civantos 28 Aralık 1984 yılında dünyaya geldi.
Annesi şarkıcı, babası ise ses teknisyeni olan Maggie Civantos küçük yaşlarda oyunculuğa merak saldı. Öyle ki adını bile TV dizisi Falcon Crest'te Susan Sullivan'ın canlandırdığı Maggie Gioberti karakterinden almıştır.
İspanya'da doğan Maggie Civantos dizi ve film oyuncusudur. Antena 3 ve Locked Up'da Macarena Ferreiro karakteriyle hafızalara kazınan Maggie Civantos'un kim olduğu son zamanlarda Türk vatandaşları tarafından da merak ediliyor.
Oyunculuk deneyimine Escenas de matrimonio'da Mar Saura'nın yerine geçerek başladı ve olumlu eleştiriler aldı. Bu rol ona dizi dünyasının da kapılarını araladı.
Maggie Civantos Antena 3 ve Locked Up'daki üstün performansı ile çeşitli ödüllere de layık görülmüştür. Genç oyuncu Premios Ondas (2015) ödüllerinde, Ganadora de los Premios Madrid Imagen (MIM Serisi) ve Premios XXIV Union de Actores ödüllerini kazandı.
Maggie Civantos kariyerinde 2017 yılında Netflix dizisi Las Chicas Del Cable'de rol alarak yeni bir basamak çıktı. Bu rolü ile tüm dünya tarafından tanınan oyuncu herkes tarafından sevildi.
Maggie Civantos hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Maggie Civantos son olarak İlker Kaleli ile bir İspanyol dizisinde rol aldı. Maggie Civantos'un daha önce hangi dizi ve filmlerde oynadığı da merak konusu oldu. İşte Maggie Civantos'un oynadığı diziler ve rollari;
Hastane merkezi ve Yo soy Bea filmlerinde de rol aldı.
Antena 3 dizisinde Eva y kolegas'ı canlandırdı.
Arrayán'da dizisinde Angélica rolünü canlandırdı.
Maggie Civantos filmleri
Las rubias (TBA)
La chica de los cigarrillos (TBA) as Eva
Mejor actriz (TBA)
La influencia (2019) as Sara
La pequeña Suiza (2019) as Yolanda
Antes de la quema (2019) as Meme
Alegría, tristeza (2018) as Sandra
El mejor verano de mi vida (2018) as Zoe
Ahora seremos felices (2018) as Clara
Escombros (2018) as Miranda
Alan (2018) as Helen
Downunder (2017)
Las rubias (2016) as Marta
Rubita (2014) as Norma
Crustáceos (2014)
Cobayas: Human Test (2014) as Helena
321 días en Michigan (2014) as Lola
Rem (2013) as Gem
Temporal (2013) as Rosario
Hidrolisis (2012) as Sandra
Amanecidos (2011)
Placer (2009) as Leo / Adrian's ex-gf
CineMálaga (2009) as Rose
Prime Time (2008) as Asesora de Marketing
L.A: Los Ángeles (2007)
Sobreexpuestos (2005)
El que espera (2004) as Eli
Kinoglaz (2004)
Maggie Civantos dizileri
Vis a vis: El oasis (TBA) as Macarena Ferreiro
Malaka (2019) as Blanca
Vis a vis (2015-2019) as Macarena Ferreiro
Las chicas del cable (2017-2019) as Ángeles Vidal
Indetectables (2017) as Lina
Temporada baja (2016)
Ciega a citas (2014) as Sonia
Bienvenidos al Lolita (2014) as Fanny
El tiempo entre costuras (2013) as Marita
Arrayán (2012-2013) as Angélica
Toledo (2012)
Hospital Central (2009-2011) as Candela Hernández / Águeda
La Mari 2 (2009) as Estrella
Escenas de matrimonio (2009) as Alba Boguñá
Yo soy Bea (2009)
Eva y kolegas (2008) as Marta
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