Maggie Civantos kimdir? Maggie Civantos hangi dizi ve filmlerde oynadı? İspanya'nın sevilen oyuncularından Maggie Civantos Türk oyuncu İlker Kaleli ile İspanyol dizinde başrolleri paylaşıyor. Dizide İler Kaleli'nin sevgilisi olan Maggie Civantos'un kim olduğu merak edilir oldu. İşte İspanyol oyuncu Maggie Civantos'un hayatı ve biyografisi...

Maggie Civantos'un adı Türk dizi ve sinema oyuncusu lker Kaleli ile birlikte rol almasıyla Türkiye'de oldukça fazla duyulur oldu. İspanyol sinema ve film dünyasında onlarca yapımda rol alan Maggie Civantos yeteneği ile gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor. İşte Maggie Civantos'un hayatı...

Maggie Civantos kimdir?

Maggie Civantos 28 Aralık 1984 yılında dünyaya geldi.

Annesi şarkıcı, babası ise ses teknisyeni olan Maggie Civantos küçük yaşlarda oyunculuğa merak saldı. Öyle ki adını bile TV dizisi Falcon Crest'te Susan Sullivan'ın canlandırdığı Maggie Gioberti karakterinden almıştır.

İspanya'da doğan Maggie Civantos dizi ve film oyuncusudur. Antena 3 ve Locked Up'da Macarena Ferreiro karakteriyle hafızalara kazınan Maggie Civantos'un kim olduğu son zamanlarda Türk vatandaşları tarafından da merak ediliyor.

Oyunculuk deneyimine Escenas de matrimonio'da Mar Saura'nın yerine geçerek başladı ve olumlu eleştiriler aldı. Bu rol ona dizi dünyasının da kapılarını araladı.

Maggie Civantos Antena 3 ve Locked Up'daki üstün performansı ile çeşitli ödüllere de layık görülmüştür. Genç oyuncu Premios Ondas (2015) ödüllerinde, Ganadora de los Premios Madrid Imagen (MIM Serisi) ve Premios XXIV Union de Actores ödüllerini kazandı.

Maggie Civantos kariyerinde 2017 yılında Netflix dizisi Las Chicas Del Cable'de rol alarak yeni bir basamak çıktı. Bu rolü ile tüm dünya tarafından tanınan oyuncu herkes tarafından sevildi.

Maggie Civantos hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Maggie Civantos son olarak İlker Kaleli ile bir İspanyol dizisinde rol aldı. Maggie Civantos'un daha önce hangi dizi ve filmlerde oynadığı da merak konusu oldu. İşte Maggie Civantos'un oynadığı diziler ve rollari;

Hastane merkezi ve Yo soy Bea filmlerinde de rol aldı.

Antena 3 dizisinde Eva y kolegas'ı canlandırdı.

Arrayán'da dizisinde Angélica rolünü canlandırdı.

Maggie Civantos filmleri

Las rubias (TBA)

La chica de los cigarrillos (TBA) as Eva

Mejor actriz (TBA)

La influencia (2019) as Sara

La pequeña Suiza (2019) as Yolanda

Antes de la quema (2019) as Meme

Alegría, tristeza (2018) as Sandra

El mejor verano de mi vida (2018) as Zoe

Ahora seremos felices (2018) as Clara

Escombros (2018) as Miranda

Alan (2018) as Helen

Downunder (2017)

Las rubias (2016) as Marta

Rubita (2014) as Norma

Crustáceos (2014)

Cobayas: Human Test (2014) as Helena

321 días en Michigan (2014) as Lola

Rem (2013) as Gem

Temporal (2013) as Rosario

Hidrolisis (2012) as Sandra

Amanecidos (2011)

Placer (2009) as Leo / Adrian's ex-gf

CineMálaga (2009) as Rose

Prime Time (2008) as Asesora de Marketing

L.A: Los Ángeles (2007)

Sobreexpuestos (2005)

El que espera (2004) as Eli

Kinoglaz (2004)

Maggie Civantos dizileri

Vis a vis: El oasis (TBA) as Macarena Ferreiro

Malaka (2019) as Blanca

Vis a vis (2015-2019) as Macarena Ferreiro

Las chicas del cable (2017-2019) as Ángeles Vidal

Indetectables (2017) as Lina

Temporada baja (2016)

Ciega a citas (2014) as Sonia

Bienvenidos al Lolita (2014) as Fanny

El tiempo entre costuras (2013) as Marita

Arrayán (2012-2013) as Angélica

Toledo (2012)

Hospital Central (2009-2011) as Candela Hernández / Águeda

La Mari 2 (2009) as Estrella

Escenas de matrimonio (2009) as Alba Boguñá

Yo soy Bea (2009)

Eva y kolegas (2008) as Marta