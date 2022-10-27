Binali Yıldırım taburcu oldu: ''Birkaç takla attık''
Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası ameliyat olan Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu. tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hastaneden ayrılırken açıklama yaptı ve 'Ağır bir kaza geçirdik' dedi.
2022-10-27 12:29:51
Geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye yatırılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın tedavisi sona erdi. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Yıldırım ''Bundan tam bir hafta önce 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sebebiyle heyet halinde günübirlik ziyarete gitmiştik. Dönüş yolunda aracımız kaza yaptı. Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik'' ifadelerini kullandı.
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