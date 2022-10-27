Binali Yıldırım taburcu oldu: ''Birkaç takla attık''

Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası ameliyat olan Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu. tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hastaneden ayrılırken açıklama yaptı ve 'Ağır bir kaza geçirdik' dedi.