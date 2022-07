Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri | Mabel Matiz'in klibinde oynayan çocuk kim? Mabel Matiz Karakol klibindeki erkek kim? Ünlü şarkıcı Mabel Matiz yayınladığı son video klibi ile tepkileri üzerine çekti. Genç şarkıcı aşk hikayesini anlattığı Karakol adlı şarkısının klibinde kendsiine eşlik etmesi için bir erkeği tercih etti. Karakol klibine tepkiler çığ gibi büyürken sosyal medyada binlerce kişi 'MabelMatizHaddiniBil' etiketi ile paylaşım yaptı. Gündemde yer alan Karakol şarkısının sözleri ise pek çok kişi tarafından internette araştırılmaya başlandı. İşte Mabel Matiz'in Karakol şarkısının sözleri...

Mabel Matiz'in klibinde oynayan çocuk kim?

Mabel Matiz'in Karakol şarkısına çektiği klip gündem oldu. Matiz'in klbinde eş cinsel mesajlar verildiği iddiası ile klibe sosyal medyadan binlerce tepki mesajı yağdı. Klipte rol alan erkek oyuncunun da kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Mabel Matiz'in Karakol klibinde oynayan çocuğun kim olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Oyuncunun Türk mü yoksa yabancı olup olmadığı da bilinmiyor.

Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri

Her gecemde akşamımda

Tütüyorsun gözlerimde

Her şafakta her güneşte

Sana dair bir şey var işte

***

Bana verdin bu zehri amma

Dönemem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı

***

Kaç zamandır müşkülüm çok

Takılı kaldı can bu dişte

Bekledim durdum dalımda

Yasak elmandım, al ve dişle

***

Bana verdin bu zehri amma

Dönemem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı

Mabel Matiz gerçek adı ne?

Mabel Matiz'in gerçek adı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Mabel Matiz 31 Ağustos 1985 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mabel Matiz'in gerçek adı Fatih Karaca'dır.