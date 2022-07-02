Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri | Mabel Matiz'in klibinde oynayan çocuk kim? Mabel Matiz Karakol klibindeki erkek kim?
Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri | Mabel Matiz'in klibinde oynayan çocuk kim? Mabel Matiz Karakol klibindeki erkek kim? Ünlü şarkıcı Mabel Matiz yayınladığı son video klibi ile tepkileri üzerine çekti. Genç şarkıcı aşk hikayesini anlattığı Karakol adlı şarkısının klibinde kendsiine eşlik etmesi için bir erkeği tercih etti. Karakol klibine tepkiler çığ gibi büyürken sosyal medyada binlerce kişi 'MabelMatizHaddiniBil' etiketi ile paylaşım yaptı. Gündemde yer alan Karakol şarkısının sözleri ise pek çok kişi tarafından internette araştırılmaya başlandı. İşte Mabel Matiz'in Karakol şarkısının sözleri...
2022-07-02 11:27:39
Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri | Mabel Matiz'in klibinde oynayan çocuk kim? Mabel Matiz Karakol klibindeki erkek kim? Genç şarkıcı Mabel Matiz son şakısı Karakol'a video klip çekti. Klibin yayınlanması ile pek çok kişiden tepki geldi. Özellikle sosyal medaydan klibin eş cinsel mesajlar verdiği gerekçesiyle yasaklanması gerektiği belirtildi. Gelen iddialara göre RTÜK'ün Karakol klibini kanallarda yasaklattığı beliritliyor. Mabel Matiz'in Karakol şarkısının sözleri de internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı.
Mabel Matiz'in klibinde oynayan çocuk kim?
Mabel Matiz'in Karakol şarkısına çektiği klip gündem oldu. Matiz'in klbinde eş cinsel mesajlar verildiği iddiası ile klibe sosyal medyadan binlerce tepki mesajı yağdı. Klipte rol alan erkek oyuncunun da kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Mabel Matiz'in Karakol klibinde oynayan çocuğun kim olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Oyuncunun Türk mü yoksa yabancı olup olmadığı da bilinmiyor.
Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri
Her gecemde akşamımda
Tütüyorsun gözlerimde
Her şafakta her güneşte
Sana dair bir şey var işte
***
Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı
***
Kaç zamandır müşkülüm çok
Takılı kaldı can bu dişte
Bekledim durdum dalımda
Yasak elmandım, al ve dişle
***
Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı
Mabel Matiz gerçek adı ne?
Mabel Matiz'in gerçek adı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Mabel Matiz 31 Ağustos 1985 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mabel Matiz'in gerçek adı Fatih Karaca'dır..
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