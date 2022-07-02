Mabel Matiz 'Karakol' klibi izle | Mabel Matiz erkekle çektiği klip İZLE | Mabel Matiz'in Karakol video klibi neden yasaklandı? Türkiye'nin sevilen seslerinden Mabel Matiz Karakol şarkısına çektiği klip ile oldukça fazla tartışıldı. Klipte iki erkeğin yer alması ve samimiyeti sonrası binlerce kişi 'MabelMatizHaddiniBil' etiketi ile sosyal medyadan genç şarkıcıya tepki göstermişti. Tepkilerin odağındaki klibi RTÜK tarafından yasaklandığı iddia edildi. Mabel Matiz 'Karakol' klibi izle seçeneği de vatandaşlar tarafından internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı.

Mabel Matiz "Karakol" klibi izle | Mabel Matiz erkekle çektiği klip İZLE | Mabel Matiz'in Karakol video klibi neden yasaklandı? Türkiye'nin sevilen seslerinden Mabel Matiz Karakol şarkısına çektiği klip ile oldukça fazla tartışıldı. Klipte iki erkeğin yer alması ve samimiyeti sonrası binlerce kişi "MabelMatizHaddiniBil" etiketi ile sosyal medyadan genç şarkıcıya tepki göstermişti. Tepkilerin odağındaki klibi RTÜK tarafından yasaklandığı iddia edildi. Mabel Matiz "Karakol" klibi izle seçeneği de vatandaşlar tarafından internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı.

Genç şarkıcı Mabel Matiz Karakol adlı şarkısına çektiği klip ile gündeme oturdu. Mabel Matiz'in klibinde bir aşk hikayesinde kendisine eşlik eden oyuncunun erkek olması nedeniyle binlerce kişi şarkıcıya tepki gösterdi. Eş cinsellik mesajı verildiği iddiası ile sosyal medyadan binlerce kişi "MabelMatizHaddiniBil" mesajı ile tepkilerini dile getirdi.

Mabel Matiz "Karakol" klibi izle

Mabel Matiz'in Karakol şarkısının klibi son günlerin en çok izlenen video klipleri arasına girdi. Youtube verilerine göre şarkı saatler içerisinde 1 milyondan fazla dinlendi. İşte Mabel Matiz'in Karakol klibi videosu;

Mabel Matiz'in Karakol video klibi neden yasaklandı?

Sosyal medyada 'MabelMatizHaddiniBil etiketi gündem olurken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, LGBT içerikli klibin yayınlanmasını yasaklandığı iddia edildi. Yeni Şafak'tan Ersin Çelik, RTÜK'ün (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), tüm müzik kanallarını klibin yasaklandığına dair aradığını duyurdu. Mabel Matiz'in bir aşk hikâyesine odaklanan “Karakol” klibi, klipte Mabel Matiz'e eşlik eden oyuncunun erkek olması nedeniyle önce hedef gösterildi, ardından da RTÜK tarafından yasaklandı.

Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri

Her gecemde akşamımda

Tütüyorsun gözlerimde

Her şafakta her güneşte

Sana dair bir şey var işte

***

Bana verdin bu zehri amma

Dönemem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı

***

Kaç zamandır müşkülüm çok

Takılı kaldı can bu dişte

Bekledim durdum dalımda

Yasak elmandım, al ve dişle

***

Bana verdin bu zehri amma

Dönemem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı .