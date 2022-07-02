Mabel Matiz 'Karakol' klibi izle | Mabel Matiz erkekle çektiği klip İZLE | Mabel Matiz'in Karakol video klibi neden yasaklandı?
Mabel Matiz 'Karakol' klibi izle | Mabel Matiz erkekle çektiği klip İZLE | Mabel Matiz'in Karakol video klibi neden yasaklandı? Türkiye'nin sevilen seslerinden Mabel Matiz Karakol şarkısına çektiği klip ile oldukça fazla tartışıldı. Klipte iki erkeğin yer alması ve samimiyeti sonrası binlerce kişi 'MabelMatizHaddiniBil' etiketi ile sosyal medyadan genç şarkıcıya tepki göstermişti. Tepkilerin odağındaki klibi RTÜK tarafından yasaklandığı iddia edildi. Mabel Matiz 'Karakol' klibi izle seçeneği de vatandaşlar tarafından internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı.
2022-07-02 11:05:32
Mabel Matiz "Karakol" klibi izle | Mabel Matiz erkekle çektiği klip İZLE | Mabel Matiz'in Karakol video klibi neden yasaklandı? Türkiye'nin sevilen seslerinden Mabel Matiz Karakol şarkısına çektiği klip ile oldukça fazla tartışıldı. Klipte iki erkeğin yer alması ve samimiyeti sonrası binlerce kişi "MabelMatizHaddiniBil" etiketi ile sosyal medyadan genç şarkıcıya tepki göstermişti. Tepkilerin odağındaki klibi RTÜK tarafından yasaklandığı iddia edildi. Mabel Matiz "Karakol" klibi izle seçeneği de vatandaşlar tarafından internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı.
Genç şarkıcı Mabel Matiz Karakol adlı şarkısına çektiği klip ile gündeme oturdu. Mabel Matiz'in klibinde bir aşk hikayesinde kendisine eşlik eden oyuncunun erkek olması nedeniyle binlerce kişi şarkıcıya tepki gösterdi. Eş cinsellik mesajı verildiği iddiası ile sosyal medyadan binlerce kişi "MabelMatizHaddiniBil" mesajı ile tepkilerini dile getirdi.
Mabel Matiz "Karakol" klibi izle
Mabel Matiz'in Karakol şarkısının klibi son günlerin en çok izlenen video klipleri arasına girdi. Youtube verilerine göre şarkı saatler içerisinde 1 milyondan fazla dinlendi. İşte Mabel Matiz'in Karakol klibi videosu;
Mabel Matiz'in Karakol video klibi neden yasaklandı?
Sosyal medyada 'MabelMatizHaddiniBil etiketi gündem olurken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, LGBT içerikli klibin yayınlanmasını yasaklandığı iddia edildi. Yeni Şafak'tan Ersin Çelik, RTÜK'ün (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), tüm müzik kanallarını klibin yasaklandığına dair aradığını duyurdu. Mabel Matiz'in bir aşk hikâyesine odaklanan “Karakol” klibi, klipte Mabel Matiz'e eşlik eden oyuncunun erkek olması nedeniyle önce hedef gösterildi, ardından da RTÜK tarafından yasaklandı.
Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri
Her gecemde akşamımda
Tütüyorsun gözlerimde
Her şafakta her güneşte
Sana dair bir şey var işte
***
Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı
***
Kaç zamandır müşkülüm çok
Takılı kaldı can bu dişte
Bekledim durdum dalımda
Yasak elmandım, al ve dişle
***
Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı .
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