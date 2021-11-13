Lokanta usulü kuru fasulye nasıl yapılır?

Kuru fasulye yemeği birçoğumuzun vazgeçilmezi. Bazı lokantalar bu yemeği öyle güzel yapıyor ki önlerinde kuyruk oluyor. Hatta şehir dışından bile bu lezzet için gelen insanlar oluyor. Lokantadaki o muazzam tadı ise bir türlü evimizde tutturamıyoruz. Peki lokanta usulü kuru fasulye yemeği nasıl yapılır? Gelin püf noktalarını birlikte öğrenelim...



Kuru fasulye özellikle kış aylarının en sevilen yemekleri arasındadır. Hepimiz ona bayılıyoruz. Sadece kuru fasulye yapan lokantalar bile mevcut ve bu lokantaların önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Uğruna şehir dışından bile insanlar geliyor. Peki neden lokantalardaki gibi kuru fasulyeyi evde yapamıyoruz?

Lokantalarda kuru fasulye yemeği nasıl pişiriliyor?

Kuru fasulyesiyle ünlü lokantalar yemeğin malzemesini özenle seçiyor ve pişirirken birçok püf nokta kullanıyor. Gelin bu püf noktalara birlikte bakalım...

Lokantalar kuru fasulye yemeğinin içine girecek tüm malzemenin kaliteli olmasına özen gösteriyor. Kuru fasulye tercihlerini tombul, küçük ve lezzetli olan İspir şeker fasulyesinden yana kullanıyorlar. Genellikle bu yüzden bu yemek bu kadar lezzetli oluyor. Fasulyeyi bir gece önceden ıslatıyorlar ve tuzun içine tamamen işlemesini sağlıyorlar. Fasulyeler düdüklü tencerede değil normal bir tencerede içme suyuyla haşlanıyor. Fasulye haşlanırken üzerinde beliren köpükler mutlaka kaşık yardımıyla alınıyor ve fasulyenin hafif yumuşak olacak şekilde pişmesi sağlanıyor. Haşlanmış fasulyenin mutlaka dişe dokunur olması gerekiyor.

Fasulye yemeği yapılırken yağ konusunda cimri davranılmıyor. Yağ seçimi tereyağından yana yapılıyor ve marketlerde satılan tereyağları değil köy tereyağları tercih ediliyor. Köy tereyağını bolca koyuyorlar ve kısık ateşte erimesini sağlıyorlar.

Kuru fasulye etli pişirilecekse etin suyunu kaybetmemesi ve lezzetli olması için harlı ateşte pişiyor. Soğanlar incecik doğranıyor ve fazla suyu mutlaka süzülüyor. Bazı lokantalar kuru fasulyeye un da ekliyorlar. Dört yüz gram haşlanmış kuru fasulyeye bir buçuk çorba kaşığı un kavrulup ekleniyor. Bunun amacı ise kuru fasulye yemeğinin koyu kıvamlı olması.

Kuru fasulyeye konacak salça genellikle Antep salçası oluyor. Biber salçası ve domates salçası birlikte kullanılıyor. Fasulyenin pişme suyu kaynadığında içine mutlaka limon sıkıyorlar. Limon fasulyenin dağılmasını önlüyor ve diri kalmasını sağlıyor.

Haşlanan fasulyeleri güvece aktarıyorlar ve içerisine bir bardak su ekliyorlar. Daha sonra iki yüz dereceye ayarlanmış fırında yaklaşık kırk beş dakika ila bir saat arası pişiriyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.