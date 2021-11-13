1915Çanakkale Köprüsü'nden kimler nasıl geçecek?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na ait geçiş ücretleri, araçların OGS veya HGS hesapları ile ya da kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme seçenekleri ile tahsil edilebilecek.

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun 18 Mart 2022 yılında hizmete açılması hedeflenmektedir. Projenin yapım dahil toplam süresi 16 yıl 2 ay 12 gün olup, bu süre sonunda 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün (13 Kasım) 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'ndeki konuşmasında, : "(1915 Çanakkale Köprüsü) Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız. (1915 Çanakkale Köprüsü) Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peki bu proje hangi altyapı esaslarına dayanıyor ve tamamlandığında karşıımıza nasıl bir hizmet çıkacak.İşte bu projeye dair bilgilerden bazıları:

Projenin teknik detayları

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.1915Çanakkale Köprüsü; 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam uzunluğu 4.608 metre olacak şekilde projelendirilerek inşa edilmekte.

Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacaktır. Ayrıca köprüde 45,06 m genişliğinde ikiz tabliye sistemi uygulanacak

6 dakikada geçilecek

Ulaşım alternatiflerine göre Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; özellikle yaz aylarındaki yoğun trafik nedeniyle uzun kuyruklar ve bekleme süreleri dikkate alındığında 1,5 ile 5 saat arasında değişmekte iken bu mesafeyi 1915Çanakkale Köprüsü ile geçmek 6 dakikada mümkün olacaktır.915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin yatırım bedeli finansman maliyeti dahil 3 milyar avronun üzerindedir.

Otoyol ve köprüyü kim işletecek?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında ihale edildiğinden, Proje'nin yapımı ve işletmesi Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. (ÇOK A.Ş.) tarafından verilen teklif süresince gerçekleştirilecek, bu süre sonunda Köprü ve Otoyol Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na ait geçiş ücretleri, araçların OGS veya HGS hesapları ile ya da kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme seçenekleri ile tahsil edilebilecek. 1915Çanakkale Köprüsü ve buna bağlı otoyol kesimi, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılacak

Türk ve Güney Koreli şirketlerin eliyle

Karayolları Genel Müdürlüğü, 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde benimsenen Kamu Özel Sektör İşbirliği modeli çerçevesinde Türk ve Koreli firmaların oluşturduğu bir konsorsiyumu görevlendirdi. 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde görevlendirilen Çanakkale Otoyol Köprüsü İnşaat Yatırım İşletme A.Ş., konsorsiyum ortaklarının Proje'ye münhasır kurduğu ortak girişim şirketi.

Görevli Şirket'in ortakları Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi ile Güney Kore merkezli DL E&C ve SK ecoplant firmaları. Görevli Şirket'in her biri büyük ölçekli altyapı ve ulaşım projeleriyle tanınan ortakları, dünyanın farklı bölgelerinde kazandıkları deneyimleri 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun tasarım, finansman, inşaat ve işletme aşamalarına aktararak kendi teknik uzmanlıklarıyla Proje'ye katkı sağlıyor.

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