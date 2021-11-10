Tüm Türkiye'de yüz yüze eğitimler 6 Eylül itibariyle başladı. Okullarında eğitim göremeye devam eden öğrenciler ilk sınavlarını da tamamladı. Ara tatile çıkmaya hazırlanan ve sınavları başarısız geçen öğrenciler Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2021-2022 ortaokulda sınıf tekrarı var mı? Ortaokulda kaç ders zayıf olursa sınıfta kalınır? sorularına yanıt arıyor. Peki bu sene ortaokul 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri için başarısız derslerden dolayı sınıfta kalma var mı?

Tüm Türkiye'de yüz yüze eğitimler 6 Eylül itibariyle başladı. Okullarında eğitim göremeye devam eden öğrenciler ilk sınavlarını da tamamladı. Ara tatile çıkmaya hazırlanan ve sınavları başarısız geçen öğrenciler Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2021-2022 ortaokulda sınıf tekrarı var mı? Ortaokulda kaç ders zayıf olursa sınıfta kalınır? sorularına yanıt arıyor. Peki bu sene ortaokul 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri için başarısız derslerden dolayı sınıfta kalma var mı?

Bir buşu yıl sonra tüm kademelerde öğrenciler yüz yüze eğitime geri döndü. İlkokul öğrencilerinden üniversite öürencilerine kadar milyonlarca kişi 6 Eylül itibari ile yüz yüze eğitime başladı. Okul sıralarını dolduran öğrenciler yüz yüze eğitimin ilk sınavlarını da geride bırakmış durumda. Ara tatil gelmesini sabırsızlıkla bekleyen öürenciler bir yandan tatil planı yapıyor bir yandan da okuldaki derslerine hazırlanmanın planını yapıyor. Sınavları iyi geçmeyen öğrenciler ise ortaokulda sınıfta kalmanın olup olmadığını araştırıyor.

2021 ortaokulda sınıfta kalma var mı?

Ortaokulda doğrudan sınıfta kalma yok. Ortaokullarda herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfı geçmesi veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor. Öğretmenlerin ağırlıklı düşüncesi ise öğrencilerin sınıf geçmesi yönünde.

İlkokulda sınıfta kalma var mı?

İlkokulda sınıfta kalma uygulanmıyor. İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

Lisede sınıfta kalma var mı?

Lisede 2021-2022 eğitim öğretim döneminde sınıf tekrarı olacak. 2021-2022 eğitim öğretil yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yılsonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.