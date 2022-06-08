Lise mezunu memur ek gösterge kaç oldu? Lise mezunlarına 3600 ek gösterge verilmedi mi? Lise mezunu memurlara (hemşire, sağlıkçı) ek gösterge 2100 mü oldu? 3600 ek göstergeler milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından uzun süre merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı 3600 ek göstergelerin detayları netleşti. Lise mezunu kamu personelleri 3600 ek göstergeden faydalanıp faydalanmayacaklarını merakla bekliyordu. Peki lise mezunu hemşire, ebe, teknisyen, tekniker, sağlık çalışanına 3600 ek gösterge verildi mi? Lise mezunu memurlara ek gösterge ne kadar oldu?

Lise mezunu memur ek gösterge kaç oldu? Lise mezunlarına 3600 ek gösterge verilmedi mi? Lise mezunu memurlara (hemşire, sağlıkçı) ek gösterge 2100 mü oldu? 3600 ek göstergeler milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından uzun süre merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı 3600 ek göstergelerin detayları netleşti. Lise mezunu kamu personelleri 3600 ek göstergeden faydalanıp faydalanmayacaklarını merakla bekliyordu. Peki lise mezunu hemşire, ebe, teknisyen, tekniker, sağlık çalışanına 3600 ek gösterge verildi mi? Lise mezunu memurlara ek gösterge ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde 3600 ek göstergenin kapsamının genişletildiği müjdesi verilmişti. Bu açıklam lise mezunu memurları heyecanlandırmıiştı. Kabine Toplantısı sonrası 3600 ek göstergeler konusunda müjdeyi paylaşan Erdoğan tüm memurlara 600 puanlık ek gösterge artışı yapıldığını da duyurdu. 5.3 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren bu düzenlemede lise mezunlarına ne kadar ek gösterge verildiği ise merak ediliyordu. Düzenlemenin detayları belli oldu. İşte lise ve altı mezunlarına verilen ek gösterge...

Lise mezunu memur ek gösterge kaç oldu?

Lise ve altı öğrenimli memuların mevcut ek göstergesi 1500'dü. Düzenleme ile lise mezunu memurlara 600 puanlık ek gösterge artışı yapıldı. Lise mezunlarının ek göstergesi 2100'e çıkartıldı.

Lise mezunu memurlara (hemşire, sağlıkçı) ek gösterge 2100 mü oldu?

Düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600'e çıkarılacak.

Daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.