Lise mezunlarına 3600 ek gösterge verilecek mi? Lise mezunu memurlara ve emeklilere 3600 ek gösterge var mı? Lise mezunları 3600 ek göstergeden yararlanacak mı? Milyonlarca memurun gözü kulağı 3600 ek gösterge konusunda yaşanacak gelişmelere odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra lise mezunu memur ve emekliler kendilerine 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğini merak ediyordu. Öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi gibi pek çok memur ve emekli ek göstergelerin bir an önce yasalaşmasını bekliyor.

Lise mezunlarına 3600 ek gösterge verilecek mi? Lise mezunu memurlara ve emeklilere 3600 ek gösterge var mı? Lise mezunları 3600 ek göstergeden yararlanacak mı? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 3600 ek gösterge konusunda sona doğru gelinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen açıklama herkesi sevindirdi. Erdoğan açıklamasında "Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik. 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna geldik. Yarın Kabine toplantısı sonrası detayları açıklayacağım." dedi. Bu açıklamanın ardından binlerce lise mezunu memur ve emekli 3600 ek göstergeden yararlanıp yararlanamayacaklarını araştırmaya başladı.

Lise mezunlarına 3600 ek gösterge verilecek mi?

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergelerde sona gelindi. 3600 ek göstergelerin 4 meslek grubunu kapsayacağı daha önce açıklanmıştı ancak bu konuda kapsam genişletildi. 3600 göstergeden sadece 4 yıllık üniversite bitirenlerin yararlanacağı açıklanmıştı. Ancak 2 yıllık ön lisans üniversite mezunlarının da 3600 ek göstergeden yararlanacağı belirtildi.

Lise mezunu memurlara ve emeklilere 3600 ek gösterge var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tamamlanan çalışmanın kapsamıyla ilgili olarak "5 milyonu aşkın memurun ve emeklinin tamamını ilgilendiren formülle bu meseleyi çözdük" dedi. Başkan Erdoğan'a sunulan taslakta 2 yıllıklar da kapsamda bulunuyor. Dar kapsamlı formülde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri kapsanıyordu.Statüye göre belirlenmesi durumunda eğitim durumu dikkate alınmaksızın lise mezunu hemşire, polis, din görevlileri 3600 ek göstergeden faydalanacak.

3600 ek gösterge maaş artışı (Öğretmen-Polis-Hemşire-Din Görevlisi)

3600 ek gösterge ile memurların maaşlarının artıp artmayacağı da merak edilen bir başka konu. Yapılan değerlendirmelere göre memur çalışan maaşlarında 3600 ek gösterge ile çok büyük bir artış olmöayacak. Ancak emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde ciddi oranda artış olacak. 3600 ek gösterge ile emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.