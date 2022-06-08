Bekçi ek gösterge 3600 oldu mu? Bekçi ek göstergesi kaç oldu? Bekçilere 3600 ek gösterge verildi mi? Bekçi maaşı 3600 ek gösterge ile artacak mı?

Bekçi ek gösterge 3600 oldu mu? Bekçilere 3600 ek gösterge verildi mi? Bekçi maaşı 3600 ek gösterge ile artacak mı? Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü kulağı 3600 ek gösterge çalışmalarındaydı. Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 konusunda konuşan Erdoğan tüm memurlara 600 puanlık ek gösterge artışı yapılacağının müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklaması ile binlerce bekçi de kendilerine 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki bekçi ek göstergesi kaç oldu?

Bekçi ek gösterge 3600 oldu mu? Bekçilere 3600 ek gösterge verildi mi? Bekçi maaşı 3600 ek gösterge ile artacak mı? Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü kulağı 3600 ek gösterge çalışmalarındaydı. Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 konusunda konuşan Erdoğan tüm memurlara 600 puanlık ek gösterge artışı yapılacağının müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklaması ile binlerce bekçi de kendilerine 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki bekçi ek göstergesi kaç oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek herkesin merakla beklediği 3600 ek göstergelerle ilgil gelinen son noktayı açıkladı. Kapsama alanı genişletilen 3600 ek göstergelerin 5.3 milyon kişiyi kapsayacağı açıklandı. Tüm memurlara da 600 puan ek gösterge verielceği de açıklandı. Ülkemizde görevli binlerce bekçi de kendi durumlarını merak edip araştırmaya baişadı. Bekçi ek gösterge 3600 oldu mu? Bekçilere 3600 ek gösterge verildi mi? Bekçi maaşı 3600 ek gösterge ile artacak mı? Bekçi ek göstergesi kaç oldu? soruları şu sıralar pek çok bekçi tarafından sorulmaya başlandı.

Bekçi ek gösterge 3600 oldu mu?

5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek göstergeler konusunda detaylar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları ile emekli aylığı ve ikramiyelerinde oluşturacağı farklara ilişkin tabloyu yayımladı. Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600'e çıkarılacak.

Bekçilere 3600 ek gösterge verildi mi?

Bekçilerin daha önce 3000 ek göstergesi bulunuyrdu. Bekçilere 600 puanlık ek gösterge artışı yapıldı. Bekçi ek göstergeleri 3600'e çıktı.

Bekçi maaşı 3600 ek gösterge ile artacak mı?

Emekli aylığı ve ikramiyeleri, gelecek ay ve 2023'ün ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zamla daha da artacak. Meslek gruplarının ek gösterge artışına yönelik düzenlemeler 1994'ten bu yana sınırlı kalmıştı. Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükseltilmesi sözü verilmesine karşın düzenlemenin kapsamı tüm memurları içerecek şekilde genişletildi.