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Lifli yiyecekler vücudumuzda ne işe yarıyor?
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TIMETURK / GENEL / Lifli yiyecekler vücudumuzda ne işe yarıyor?

Lifli yiyecekler vücudumuzda ne işe yarıyor?

Diyete başlayınca sürekli 'lif içeren besin' tabiriyle karşılaşırız. Peki lifli besin ne demek? Lif vücudumuzda ne işe yarıyor? Sizler için lifli besinleri araştırdık...

1 Saat Önce
2021-12-11 19:06:54
Lifli yiyecekler vücudumuzda ne işe yarıyor?


Tahıl, baklagil, sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunan bir yapı olan liflerin ana kaynağı, bitki hücre duvarı ve depo polisakkaritlerdir. Lifler adeta diyet dostudur. Çünkü vücudumuzda sindirim sistemini çalıştırırlar ve kabızlık problemini ortadan kaldırır, bağırsakların rahatlamasına yardımcı olur. Ayrıca tokluk hissi vererek sık sık atıştırma ve yemek yeme isteğinin durmasına yardımcı olurlar. Lifler vücudun ihtiyacı olan fakat asla öğütmeyecekleri maddelerdir.

Lif hangi besinlerde bulunuyor?

Lif sadece tam tahıllı gıdalarda bulunan bir yapı değildir. Günlük olarak tükettiğimiz birçok besin yüksek lif içerir. Gün içerisinde kolay bir şekilde tüketebileceğiniz ve günlük lif tüketiminize katkı sağlayacak gıdaları sizler için araştırdık...

Badem - Kuruyemişlerin insan sağlığına birçok faydası vardır. Badem de faydalı kuruyemişlerden biridir. Bir avuç badem üç gram lif içerir. Kalorisi yüksek olsa da, badem iyi bir ara öğündür.

Armut - Orta boy bir armut 5.5 gram lif içermektedir.

Bezelye - Bezelye lif açısından oldukça zengin bir besindir. Bir porsiyon pişmemiş bezelye 16.3 gram lif içerir.

Brokoli - Bir porsiyon brokoli 5.1 gram lif içerir.

Elma - Orta boy bir elma 4.4 gram lif içerir. Elma cildi yeniler, tazelik verir ve lif miktarıyla kilo vermek isteyenler için iyi bir seçenektir.

Ahududu - Bir tabak ahududu vücudunuzun üç günlük lif ihtiyacını karşılamaya yeter. Ayrıca ahududu vücudunuzdaki toksinlerin yani yabancı maddelerin de yok edilmesine yardımcı olur.

Enginar - Enginar lif bakımından çok zengin bir besindir. Orta boy bir enginar içerisinde 10.3 gram lif bulundurur.

Bulgur - Bir porsiyon bulgur yaklaşık olarak 3.5 gram lif içerir. Bu yüzden diyetlerde pirinç değil bulgur pilavı tercih edilir.

Taze fasulye - Taze fasulye protein ve lif deposudur. Yarım porsiyon taze fasulye 10 gram lif içerir.

Mercimek - Bir porsiyon mercimek 16 gram lif içerir. Ayrıca mercimek vitamin bakımından da zengindir.

Mısır - Mısır da lif kaynağı bir besindir. Bir mısırda yaklaşık olarak iki gram lif bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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