LGS'ye girerken kalem silgi verilecek mi? LGS'de yanımızda kalem ve silgi getirecek miyiz? LGS sınavına kalem alınır mı? Türkiye'nin en fazla katılım sağlanan sınavlarından biri olan LGS sınavına 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. İstedikleri lisede eğitim görmek için sınava uzun süre hazırlanan adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. LGS'nin başlamasına sayılı saatler kala adaylar yanlarında kalem ve silgi getirip getirmeyeceğini merak ediyor. Peki LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu?

LGS'ye girerken kalem silgi verilecek mi? LGS'de yanımızda kalem ve silgi getirecek miyiz? LGS sınavına kalem alınır mı? Türkiye'nin en fazla katılım sağlanan sınavlarından biri olan LGS sınavına 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. İstedikleri lisede eğitim görmek için sınava uzun süre hazırlanan adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. LGS'nin başlamasına sayılı saatler kala adaylar yanlarında kalem ve silgi getirip getirmeyeceğini merak ediyor. Peki LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak olan adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü iki oturumla tamalnacak. Sınav için tüm hazırlıklarını yapan adaylar evden çıkmadan önce yanlarında bulunması gerekenlerin neler olduğunu araştırmaya başladı. LGS'ye girerken kalem silgi verilecek mi? LGS'de yanımızda kalem ve silgi getirecek miyiz? LGS sınavına kalem alınır mı? soruları öğrenciler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bu soruya yanıt ise Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'dan geldi.

LGS'ye girerken kalem silgi verilecek mi?

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 8'inci sınıfta okuyan öğrencilerin gireceği LGS sınavına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şensoy LGS'ye girecek olan öğrencilerin yanlarında getirmesi gereken belge ve eşyalara ilişkin şunları söyledi: "Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri, (nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli ve mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacaklar. Velilerimizin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırlamaları, çocuklarımızın sınav günü stres yaşamamaları için çok önemli." diye konuştu. Şensoy, öğrencilerin yanlarında kalem ve silgilerini getireceklerini, bunları unutan öğrenciler için de idarecilerin tedbirli davranacağını söyledi.

LGS'de yanımızda kalem ve silgi getirecek miyiz?

LGS sınavına girerken adaylar kalem silgi ve kalemtraşlarını kendileri getirecek. Bunları temin edemeyen yada kaybeden adayların eksikleri okul binasında karşılanabilecek.

LGS sınavına kalem alınır mı?

2022 LGS sınavına adtların getireceği kalem ve silgiler alınacak.

Kol saati ile LGS'ye girilir mi?

Sınav binalarına; *cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; *çanta, cüzdan, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla; *cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; *silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla gelinmesi kesinlikle yasaktır.

Fotoğrafsız kimlikle LGS sınavına girilir mi?

"Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin."

2022 LGS'de maske zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da yaptığı açıklamada LGS sınavına maskesi girileileceğini belirtti. Özer "Covid-19 salgınından sonra ilk defa öğrencilerimiz maskesiz bir şekilde sınava girecek. İnşallah, bu defa maskesiz olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınav sürecini geçirecekler" dedi.