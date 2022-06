LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

LGS sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere giriş kapsamında 5 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen söz konusu sınavın sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. Sınav sonuçlarına göre belirlenecek sayısal ve sözel bölüm ağları öğrencilerin lise tercihlerine yön verecektir. Sınav sonuçlarını sabırsızlıkla bekleyen öğrenci ve velilerin gözü ve kulağı bakanlık tarafından yapılacak LGS sonuç açıklamasında artık. Peki, 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?

LGS sonuçları öğrenci ve velilerin gündeminde olmaya devam ediyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve projeler uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek için yapılan LGS sınavının ardından sonuçlara yönelik beklentiler arttı. MEB, 2022 LGS takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Değerlendirmenin ardından LGS sonuçlarına www.meb.gov.tr ​​adresinden ulaşılabilecektir.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır. Sınav sonuç belgeleri öğrencilere posta ile gönderilmeyecektir.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. .