Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim takvimi

Okulların ne zaman açılacağı sorusu yaz tatilinde öğrencilerin gündeminde. 17 Haziran Cuma günü 18 milyon öğrencinin karnesini aldığı yaz tatili devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim takvimini açıkladı. Takvime göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül'de başlayacak. Tüm gözler artık yeni dönemde okulların açılacağı tarihte. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte MEB 2022-2023 eğitim takvimi ve konuyla ilgili detaylar.

Okulların açılış tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile belirlendi. Eylül ayında başlayan 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından yeni dönem için bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılış tarihini açıkladı. Bakan Özer, okulların eylül ayında açılacağını belirtti. Takvime göre 12 Eylül'de milyonlarca öğrenci yeni dönem için derslere başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kurumun resmi internet sitesinde yayınladığı bültende Bakan Mahmut Özer'in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini anlatan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022'de açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023'te başlayacağını söyledi.

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 1 Eylül'de başlayacağını belirten Özer, 2022-2023 eğitim takvimi ile ilgili şunları söyledi: Eğitim öğretim yılının başlamasına bir hafta kala anaokulları ve birinci sınıflar için kaynaştırma eğitim haftası var.

Yani 5-9 Eylül tarihleri ​​arasında uyum eğitim haftası olacak. Ara tatillerde yeniden düzenleme ile ilgili şikayetler alıyoruz, ancak tatil ortası uygulaması gelecek yıl devam edecek. Bunun üzerine çok düşündük ama bir değişiklik yapmadık. İlk yarıyıl tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci yarıyıl tatili ise 17-20 Nisan'da Ramazan Bayramı ile birleştirilecek. Yarı yıl tatili 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri ​​arasında yapılacak. .