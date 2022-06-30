LGS birincileri hangi ilden çıktı? 2022 LGS şampiyonu kim? Hangi ilden kaç birinci çıktı? İl il LGS birincileri isimleri ne? 2022 yılında yapılan LGS sınavının sonuçları 30 Haziran sabahı MEB tarafından açıklandı. Sınava giren 1 milyondan fazla aday ve veli aldıkları puanlar ile zorlu bir tercih sürecine başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanması ile LGS birincilerini kimler olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki LGS şampiyonları hangi ilden çıktı? İstanbul'da kaç LGS birincisi var?

2022 LGS sınavı maratonunda tercih heyecanı başlamak üzere. 5 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Sınav sonuçlarını alan öğrenciler heyecan ile tercih için kolları şimdiden sıvadı. Yüzdelik dilim hesaplamalarına başlayan öğrenciler 2022 LGS'de kaç şampiyon olduğunu da merak ediyordu. Beklenen açıklama MEB'den geldi. Peki LGS birincileri hangi ilden çıktı? 2022 LGS şampiyonu kim? Hangi ilden kaç birinci çıktı? İl il LGS birincileri isimleri ne? İstanbul'da kaç LGS birincisi var?

2022 LGS'de kaç kişi 500 tam puan aldı?

2022 LGS sınavına 1 milyondan fazla aday katıldı. İstedikleri lisede eğitimlerine devam etmek için girilen zorlu sınavın sonuçları da açıklandı. 2022 LGS'ye 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

LGS birincileri hangi ilden çıktı?

LGS 2022 birincileri 48 farklı ilden çıktı. 193 öğrenci LGS'de 500 tam puan aldı. 48 farklı ilden toplam 193 LGS 2022 şampiyonu çıktı.

Hangi ilden kaç birinci çıktı?

Karabük'ten 5 LGS şampiyonu çıktı. Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 LGS sonuçlarına göre Karabük genelinde 5 öğrencinin 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu belirtti. Ülke genelinde tüm soruları doğru olarak cevaplayan193 öğrenciden 5'inin Karabük'te olmasının nüfus ve öğrenci sayısı oranına göre çok büyük başarı olduğunu vurgulayan Akbaş, "Bu başarı bir takım başarısıdır. İdarecisinden öğretmenine, velimizden okulumuzu temizleyen hizmetlisine kadar eğitim ailemizin üstün emeklerinin karşılığıdır" dedi.

Kız öğrenciler daha başarılı

Öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.