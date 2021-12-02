Lavanta yağını yaranıza sürerseniz...

Lavanta bitkisinin kullanımı üç bin yıl öncesine dayanmakta. Lavanta yağ olarak, çay olarak ve kurutulmuş olarak kullanılabiliyor. Peki lavantanın ne gibi bir kullanım alanı var? Evde lavanta yetiştirilebilir mi? Gelin bu soruların cevaplarına bakalım...



Eski Mısır'da lavanta mumyalamak için kullanılıyordu. Araplar ise bu hoş kokulu bitkiyi vücut kokusu olarak kullanıyordu. Romalılar banyo sularına koyuyor, Kleopatra ise parfüm olarak kullanıyordu. Lavantanın oldukça geniş bir kullanım alanı vardır. Türkiye'de lavanta başta Isparta olmak üzere Batı Akdeniz bölgesinde yetiştirilir.

Lavantanın ne gibi bir kullanım alanı var?

Lavanta antiseptik özelliktedir. Bu sayede kesik ve yanıklara, sinek ve böcek ısırıklarına lavanta yağı sürerseniz cildinizin mikrop kapmasını ve enfeksiyon oluşmasını önleyebilirsiniz.

Balık ve kırmızı et için yaptığınız sosların içerisine ekleyeceğiniz bir tutam kurutulmuş lavanta sosunuza ferah bir tat katacaktır.

Evde hazırladığınız limonatanın içerisine küçük bir tutam kurutulmuş lavanta eklerseniz tadı muhteşem olacaktır. Aynı zamanda meyve sularına ve smoothie'lere de lavanta koyabilirsiniz.

Ayrıca lavantayı reçellerinize, muhallebinize, keklerinize, kurabiyelerinize de katabilirsiniz.

Evde lavanta yetiştirilebilir mi?

Lavanta evde yetiştirilebilir bir bitkidir, sık sulama istemez. Toprak yönünden pek seçici değildir. Fakat kireçten zengin toprakta çok daha verimli bir sonuç elde edersiniz. Topraktaki kireç miktarını artırmak için toprağa yumurta kabukları karıştırabilirsiniz. Lavanta fidanını çiçekçilerden ve internetten temin edebilirsiniz. Saksıyı güneş alan noktalara yerleştirmeniz gerektiğini unutmayın.

Lavanta soğuğa karşı dayanaklı bir bitki değildir. Bu yüzden kış mevsiminde soğuk rüzgarlardan lavantanın etkilenmemesi için saksılarına naylon poşet geçirmeli veya saksıyı kuytu bir köşeye çekip rüzgardan etkilenmesini önleyebilirsiniz. Lavanta sonbahar başlangıcında budanmalıdır. Budadığınız lavantaları kurutmak için güneşte değil serin bir yerde tutmalısınız. Lavantayı kuruttuğunuz mekanın ısı ve nem seviyesine göre yedi on beş gün arasında lavantalarınız kuruyacaktır.

Lavanta çayı nasıl hazırlanır?

Bir su bardağı temiz içme suyunu kaynatıp içerisine bir tatlı kaşığı lavanta ekleyin. Bu işlemden sonra ocağın altını kısın, ve altı dakika demlenmesini sağlayın. Demlenen çayı ılıdıktan sonra süzerek içebilirsiniz. Lavanta çayı, aç karnına veya akşam yemeklerinden en az iki saat sonra içilmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.