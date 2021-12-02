Doğal saç kremi nasıl hazırlanır?

Hepimiz saçlarımız ipek gibi yumuşacık olsun ve ışıl ışıl parlasın istiyoruz. Bunun için piyasada birçok saç kremi satılıyor. Ama maalesef bu kremler paraben, sülfat gibi zararlı kimyasallar içeriyor. Bu maddeler zaman içerisinde vücudumuzda birikiyor ve kansere dahi neden olabiliyor. Sizler için doğal içerikli ev yapımı krem tarifi derledik...



Saçlarımızın daha güzel görünmesi ve beslenmesi için sık sık saç kremlerine başvuruyoruz. Fakat piyasada satılan birçok krem kremler paraben, sülfat gibi zararlı kimyasallar içeriyor. Bu kimyasal maddeler zaman içerisinde vücudumuzda birikip kansere dahi neden olabiliyor. Bu yüzden bu ürünlerden uzak durmamız gerekiyor. Peki saçlarımız için doğal bir şeyler hazırlayamaz mıyız? Cevabımız evet. Gelin birlikte öğrenelim...

Doğal ve besleyici saç kremi nasıl hazırlanır?

Kendi saç kremimizi hazırlamak için Hindistan cevizi yağı, tatlı badem yağı, jojoba yağı, lavanta yağı, saçlarınız aşırı yağlı ise limon yağı veya çay ağacı yağı gibi yağlardan yardım alacağız.

Besleyici saç kremini hazırlamak için bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, bir çorba kaşığı bal, bir çorba kaşığı elma sirkesine ihtiyacınız olacak. Tüm bu malzemeleri bir kap içerisinde karıştırıp temiz bir şişede muhafaza edebilirsiniz. Her kullanımdan önce kremin bulunduğu şişeyi çalkalamayı ihmal etmeyin. Banyo yapmadan yarım saat önce saçlarınızı hafifçe ıslatıp nemlendirin. Bu kremi banyo esnasında saçınıza ve saç diplerinize sürüp birkaç dakika bekletin. Daha sonra durulayın.

Doğal içerikli mineralli saç kremi nasıl hazırlanır?

Doğal içerikli mineralli saç kremi için iki çorba kaşığı karbonat, macun kıvamını alacak kadar içme suyu ya da soda ve iki damla lavanta yağına ihtiyacınız olacak. Tüm bu malzemeleri bir kap içerisinde karıştırıp temiz bir şişede muhafaza edebilirsiniz. Banyo yapmadan önce saçınıza uygulayıp sonra her zamanki gibi yıkanabilirsiniz. Her kullanımdan önce kremin bulunduğu şişeyi çalkalamayı ihmal etmeyin.

Canlandırıcı doğal saç kremi nasıl hazırlanır?

Canlandırıcı doğal saç kremi için iki çorba kaşığı elma sirkesi, dört çorba kaşığı su, beş damla lavanta, biberiye, nane, limon veya okaliptüs yağına ihtiyacınız olacak. Tüm bu malzemeleri bir kap içerisinde karıştırıp temiz bir şişede muhafaza edebilirsiniz. Banyo yapmadan önce saçınıza uygulayıp sonra her zamanki gibi yıkanabilirsiniz. Her kullanımdan önce kremin bulunduğu şişeyi çalkalamayı ihmal etmeyin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.