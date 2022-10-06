KYK yurdu izin almadan başka yerde kalınca kovulur muyum? KYK yurdu izin almadan yurda gelmeyince ne olur? KYK kaydım silinir mi? soruları KYK yurtlarında kalan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. KYK yurtları dışında kalmak isteyenler izin almalıdır. İzin almadan başka bir yerde kalan öğrenciler için gerekli cezai yaptırımlar uygulanır. Peki KYK yurtlarından izin almadan çıkanlara ceza verilir mi?

KYK yurdu izin almadan başka yerde kalınca kovulur muyum? KYK yurdu izin almadan yurda gelmeyince ne olur? KYK kaydım silinir mi? KYK yurtlarında kalan öğrenciler izin almayı unutarak bazen KYK yurtları dışında başka bir yerde kalabiliyor. Bu durum karşısında öğrenciler KYK yurtlarından kovulup kovulmayacağını merak etmeye başlıyor. Öncelikli olarak KYK yurtlarının dışında bir yerde kalmak için öğrencilerin izin alması gerekiyor. 1 yılda öğrenciler belirlenen kotayı geçmemek kaydıyla izin alarak başka bir yerde kalabiliyor. Peki izin almadan KYK yurduna gelmeyen ve başka bir yerde kalan öğrenci ceza alır mı?

KYK yurtlarına talepler son yıllarda oldukça arttı. Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle pek çok kişi, güvenilir ve ekonomik olması nedeniyle KYK yurtlarında kalmayı tercih ediyor. KYK yurtlarında kalan öğrenciler istedikleri zaman yurttan dışarı çıkamaz. Yurt giriş çıkış saatleri bellidir. Başka bir yerde ve bir arkadaşının yanında kalmak isteyen öğrenciler de KYK yurtlarından izin alması gerekiyor. Peki KYK yurdu izin almadan yurda gelmeyince ne olur? İzin almadan başka yerde kalınca KYK yurdundan kovulur muyum? KYK kaydım silinir mi?

KYK yurdu izin almadan yurda gelmeyince ne olur?

Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir. KYK yurdu izin almadan başka bir yerde kalanlar için öncelikle uyarı cezası verilir. Ancak bu kural ihlalilini yapmaya devam edenlerin KYK yurt kayıtları silinir ve haklarında disiplin cezası uygulanır.

KYK yurdu izin almadan başka yerde kalınca kovulur muyum?

Geceyi izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste üç gün yurdun dışında geçirmek KYK yurtlarından kovulmanın sebebidir. Ancak bir kere istemsiz olarak yapılan bu hata için sadece uyarı yapılır. Bu hatayı yapmaya ısrara edenlerin KYK yurtları ile olan ilişkisi kesilir.

Başka yerde kalınca KYK kaydım silinir mi?

Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. KYK yurtlarından izin almadan başka bir yerde kalan ve yurda gelmeyenler için ilk başta uyarı cezası uygulanır. Bu kural hatası bir kaç kez daha tekrarlanırsa eğer kişinin KYK kaydı silinir.

Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Hırsızlık yapmak.

b) Bilişim sistemleri vasıtasıyla başkasının kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde elde ederek zarara sebebiyet vermek.

c) Yurt idaresi ile idarecileri ve görevlilerine karşı toplu ya da ferdi olarak sözlü veya yazılı şekilde küçük düşürücü demeçte bulunmak, bunu özendirmek, kışkırtmak, tehdit etmek veya fiili saldırıda bulunmak.

ç) Basın veya sosyal ve görsel medya yoluyla Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine, yurt görevlilerine, yurt öğrencilerine hakaret etmek, tehditte bulunmak veya aleyhlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, bireysel ya da toplu halde eylemlerde bulunmak veya bu eylemlere teşvik etmek.

d) Ateşli silah, patlayıcı madde, mermi, bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer alet ve benzeri maddeleri yurda sokmak, yapmak, taşımak, bulundurmak, kullanmaya teşebbüs etmek, teşvik etmek veya ticaretini yapmak.

e) Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, fiili saldırıda bulunmak veya silah kullanmak.

f) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Anayasada belirtilen niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak, milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak veya sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek, katılmak veya katılmaya zorlamak.

g) Yurt bina ve tesisleri içinde herhangi bir yere veya dış duvarlarına ideolojik maksatla yazı yazmak, resim yapmak, afiş, poster ve benzeri şeyler asmak, astırmak veya dağıtmak.

ğ) Yasadışı kuruluş ve örgütlere üye olmak, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak, bu örgüt ve kuruluşların eylem ve etkinliklerine katılmak veya bu eylem ve etkinliklerde bulunmak ya da başkalarının bu eylem ve etkinliklere katılması için baskı yapmak.

h) Sarhoşluk etkisiyle rahatsız edici davranışlarda bulunmak, yurt içinde alkollü içki kullanmak veya bulundurmak.

ı) Uyuşturucu, uçucu, uyarıcı ve benzeri maddeleri kullanmak, taşımak, bulundurmak, imal etmek, yetiştirmek veya ticaretini yapmak.

i) Geceyi izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste üç gün yurdun dışında geçirmek.

j) Yurdun öğrencisi olmayan kişilerin yurda girmesini sağlamak veya barındırılmasına yardımcı olmak.

k) Yurt öğrencileri üzerinde siyasi baskı uygulamak.

l) Terör örgütlerinin faaliyetlerine katılmak.

m) Yurt binası ve eklentilerinde darp etmek suretiyle, kişilere zarar vermek veya öğrencileri sindirmek.

n) Yasaklı yayınları bulundurmak veya dağıtmak.

o) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmak veya bu suçlardan haklarında derdest kamu davası bulunmak veya yurt binası ve eklentilerinde bu suçları oluşturacak fiilleri gerçekleştirmek.