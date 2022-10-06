KYK yurt izin alınırsa aileye haber verilir mi? KYK yurdundan izin alınırsa anne ve babaya haber verilir mi? Üniversite öğrencileri son zamanlarda artan hayat pahalılığı ve yüksek kira ücretleri nedeniyle KYK yurtlarında kalmayı tercih ediyor. KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin belli bir izin hakkı vardır. KYK yurdundan başka bir yerde kalmak için yurttan izin alan öğrenciler ailelerine haber verilip verilmeyeceğini sorguluyor. Peki KYK yurtlarında izin anne ve babaya bildiriliyor mu?

KYK yurt izin alınırsa aileye haber verilir mi? KYK yurdundan izin alınırsa anne ve babaya haber verilir mi? Üniversite öğrencileri son zamanlarda artan hayat pahalılığı ve yüksek kira ücretleri nedeniyle KYK yurtlarında kalmayı tercih ediyor. KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin belli bir izin hakkı vardır. KYK yurdundan başka bir yerde kalmak için yurttan izin alan öğrenciler ailelerine haber verilip verilmeyeceğini sorguluyor. Peki KYK yurtlarında izin anne ve babaya bildiriliyor mu?

2022-2023 eğitim öğretim dönmi için KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar kayıtlarını tamamladı. KYK yurtlarına yerleşen adaylar istedikleri zaman bell ibir gün sayısını geçmemek kaydı ile başka bir yerde kalabilirler. Ancak bunun için KYK yurt müdürlüğünden izin alınması gerekiyor. KYK yurtlarından başka bir yerde kalmak için izin almak isteyen öğrenciler izin bildirimlerinin ailesine gidip gitmediğini merak ediyor. Peki KYK yurtlarında izin alınırsa aileye haber verilir mi?

KYK yurt izin alınırsa aileye haber verilir mi?

KYK yurt izinleri online ortamda alınıyor. Daha önce yurt müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmak gerekiyordu ancak gelişen teknoloji ile birlikte izin başvurusu internet üzerinden yapılıyor. KYK yurtlarında kalan öğrencilerin izinleri ailelerine bildirilmez.

KYK yurdundan izin alınırsa anne ve babaya haber verilir mi?

18 yaşından büyük olan öğrencilerin KYK Yurt izin başvuruları anne ve babalarına iletilmez. KYK yurtlarında kalan öğrenciler izin almadan yurtları terkedemez ve başka bir yerde kalamaz.

KYK izin hakkı kaç gün?

Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir.

KYK izin hakkı dönemlik mi yıllık mı?

KYK yurtlarında uygulanan izin hakkı süresi birinci yada ikinci dönem için değil tüm yıl için geçerlidir.

KYK yurt izini nasıl allınır?

Öncelikle internet sitesinden https://gencizbiz.kyk.gov.tr/ genciz biz adresine gitmeniz ve giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından e-Devlet ile giriş yapın ve karşınıza çıkan "İZİNLER" bağlantısına tıklayın.

“Yeni İzin Talebi” oluşturun.

Yeni açılan sayfada izin başlangıç ve bitiş tarihlerini, izin geçireceğiniz adres, telefon numarası gibi bilgileri girin.

İzin talebimi gönder butonuna tıklayarak KYK izin alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.