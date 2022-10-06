Doktorlardan 5 dakikalık muayene isyanı: Bize acımıyorsanız hastalara acıyın

Sağlık Bakanlığı'nın yeni 'Ek randevu' uygulamasına tepkiler büyüyor. 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlayan uygulama ile ilgili hekimler ve sağlık meslek örgütleri isyan etti: 'Bize acımıyorsanız hastalara acıyın'

Aylardır kamu üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene ve ameliyat randevusu alamayan veya çok ileri tarihlere alabilen vatandaşlara çözüm üretemeyen Sağlık Bakanlığı, çareyi randevu alıp gelemeyen hastaların yerine “yedek-araya hasta alma'' yani ek randevu uygulamasında buldu.

Hekimlerin ve sağlık meslek örgütlerinin büyük tepki gösterdiği uygulamada; hastanelerde 5-10 dakikada bir verilen asil randevuların yanına ek randevular açılacak.

Uygulama ile hekim 10 dakikada üç hasta muayenesi yapmaya zorlanacak.

“BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ ÇÖKERTİLMEK İSTENİYOR”

Sözcü'de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı'nın sağlığı piyasalaştırarak kışkırtılan talep ile hasta başvurusunun anormal arttırılması ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin çökertilerek koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık hizmetlerinin öncelemesini hedeflediğini belirten sağlık meslek örgütleri ve hekimler uygulamanın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“UYGULAMA İLE SAĞLIKLI HİZMET SUNULAMAZ”

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Ek Randevu uygulaması ile nitelikli sağlıklı hizmetin sunulamayacağını söyledi.

Uygulamanın hekimlere “Size teşvik veriyoruz, daha çok hasta bakın” anlayışı olduğunu belirten Uğur, şöyle konuştu:

*Bu çalışana uygulanan mobbing, daha da ötesi halk sağlığı sorunudur. Burada amaçlanan hasta muayenesi̇ ve tedavisi̇ değildir, çünkü 5-10 dakikada ne teşhis konulabilir ne tedavi yapılabilir ne de nitelikli sağlık hizmeti sunulabilir.

*İki hastanın aynı anda gelme ihtimali şiddeti daha da körükleyecektir. Nitelikli sağlık hizmeti sunmak için randevu sürelerinin yetersizliğinin şikâyet ederken, bir de ek randevular konulması ne mantıkla ne de bilimsellikle bağdaşmaktadır.

*Hastanelerde hekim bulunamamasının, hastaların randevu alamamasının, yurttaşa nitelikli sağlık hizmeti sunulamamasının, sağlık şiddetin can alınmasının sorumlusu böylesine ‘ben yaptım oldu' mantığı ile hareket eden siyasi iktidardır.

TTB AHEK: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM İFLAS ETTİ

Türk Tabipleri Birliği, Aile Hekimliği Kolu da konuyla ilgili olarak, “Destek, teşvik ödemesi derken önce ek randevu sonra mesai dışı çalışma getiriliyor. Hekimlik memuriyet değildir. 3-5 dakikada teşhis konup, tedavi yapılamaz. Uygulama, günde 50-60 poliklinik yapan hekimlere, daha çok hasta bakın demektir. Bu hem hasta hem de sağlık çalışanının güvenliğini tehdit eden uygulamadır. Daha çok hasta bakma değil, daha çok zaman ayırmamız gerekiyor. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı sürekli hasta bakın baskısı yapıyor. Sağlıkta dönüşüm iflas etmiştir.” açıklaması yaptı.

“BİZE ACIMIYORSANIZ HASTALARA ACIYIN”

Diş hekimleri de, diş çekimi, kanal tedavisi, dolgu, protez, periodontal tedavi gibi her işlemin bir ameliyat olduğunu belirterek sistemin diş tedavilerinde uygulanmasının olanaksız olduğunu dile getirdi. Diş hekimleri, “Bize acımıyorsanız, hastalara acıyın” dedi. Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED), “Hekimlere ek randevu adı altında ve yine hekime sorulmadan randevular açılıyor. Dişte yapılamayan, ertelenen her tedavi, girişimsel işlemin sorumlusu bu ve bunun gibi emrivaki, plansız uygulamalardır” açıklamasını yaptı.

“KAOS ORTAMINDA OLAYLAR YAŞANACAK”

Hekim Birliği ise, yeni randevu sistemiyle hastanelerde kaos yaşanacağını belirterek, “Ek randevu uygulanamaz. Sadece hastanelerde işleyişi tıkayan, hastaların tedavi hakkını ellerinden alan yığılmalar oluşturur. Baskı altında kalan hekimler ile umduğunu bulamayan hastalar arasında oluşacak kaos ortamında istenilmeyen olayların yaşanmasına yol açacak” açıklamasını yaptı.