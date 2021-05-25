KYK öğrenim kredisi borçları silinecek mi? KYK borç affı 2021 gelecek mi?

Üniversiteden mezun olan milyonlarca kişi KYK borç yapılandırmayı bekliyordu. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan yeni yapılandırma paketi ile KYK kredi borcu olanları da kapsayacağı iddia edildi. KYK borçları nedeniyle mezuniyet sonrası döneme bir adım geriden başlamak zorunda kalıyordu. Devlete öğrenim kredisi ve katkı kredisi borcu olanlar gelişmeler üzerine 2021 yılında KYK öğrenim kredisi borçları silinecek mi sorusunu sormaya başladı. KYK borçları 2021 yılında silinmeyecek sadece yapılandırılacak. Bu yapılandırma fırsatı KYK borç affı anlamına da gelmemeli.

Üniversiteden mezun olan milyonlarca kişi KYK borç yapılandırmayı bekliyordu. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan yeni yapılandırma paketi ile KYK kredi borcu olanları da kapsayacağı iddia edildi. KYK borçları nedeniyle mezuniyet sonrası döneme bir adım geriden başlamak zorunda kalıyordu. Devlete öğrenim kredisi ve katkı kredisi borcu olanlar gelişmeler üzerine 2021 yılında KYK öğrenim kredisi borçları silinecek mi sorusunu sormaya başladı. KYK borçları 2021 yılında silinmeyecek sadece yapılandırılacak. Bu yapılandırma fırsatı KYK borç affı anlamına da gelmemeli.

Eğitim hayatı boyunca milyonlarca kişinin aldığı öğrenim kredisi mezun olduktan sonra insanların önünde engel olarak duruyor. İş bulamayan ve atanamayan binlerce genç KYK kredi borçlarının altında günden güne ezilmeye başladı. Vatandaşlar bu konu ile ilgili hükümetten bir çalışma yapmasını bekliyordu. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 15 maddelik yeni yapılandırma paketi ile KYK kredi borcu olanları sevinderecek bir gelişme yaşandı. AK Parti tarafından hazırlanan paket ile milyonlarca öürenim kredisi borcu olan kişi borçlarının büyük bir kısmından kurtulacak ve borçlarını ödeyebilecek.

KYK öğrenim kredisi borçları silinecek mi?

KYK öğrenim ve katkı kredisi olan milyonlarca kişi basında çıkan yapılandırma haberlerinden sonra KYK öğrenim kredisi borçları silinecek mi? diye srgulamaya başladı. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni yapılandırma paketi ile milyonlarca üniversite mezununun isteği yerine getiriliyor. Posta Gazetesi'nin haberine göre, tasarı ile Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak. Düzenleme ile KYK borçları silinmeyecek. KYK kredi borcu olan vatandaşların borçları yapılandırılacak ve ödeme kolaylığı sağlanacak.

KYK borç affı 2021 gelecek mi?

Borç yapılandırma tasarısı ile KYK borcu olan binlerce kişi borçlarının faiz yükünden kurtulabilecek. Peki 2021 yılında KYK borç affı gelecek mi? Yapılan düzenleme bir af değildir. Düzenleme ile borcu olan vatandaşlara borçlarını ödemeleri için kolaylık sağlanacak. Borçların affı söz konusu olmayacak.

KYK borç yapılandırma peşin ödeme indirimi olacak mı?

Yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamı ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırılırsa, anaparaya eklenecek enflasyon farkının sadece yüzde 10'u alınacak. Yani farkın yüzde 90'ı silinecek. Borç ikinci taksit süresinde kapatılırsa enflasyon farkının sadece yarısı tahsil edilecek. Örneğin, enflasyon farkı 1.000 lira çıkarsa peşinde sadece 100 lira artı anapara ödenecek. İkinci taksit süresinde ödenecek fark 500 lira olacak.

36 ayda ödeme imkanı sağlanacak

KYK borç yapılandırma fırsatından faydalanmak isteyenler ödemelerini 36 ayda yapabilir. Borç, ödemeleri 2 ayda bir olmak üzere 18 taksitte (36 ayda) kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile belirlenen borcu 6 taksitte kapatanlar için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenler için yüzde 8.3, 12 taksitte yatıranlar için yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de yüzde 15 olarak belirlenecek. Örneğin; anapara ve enflasyon farkı 5 bin liraysa 18 taksidi seçen 5 bin 750 lirayı 319 liralık taksitler halinde ödeyecek.

KYK yapılandırma başvuruları ne zaman yapılacak?

Düzenlemenin 1-2 hafta içinde hızla Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit son ödeme günü 30 Eylül olarak belirlendi. Bu tarih günün şartlarına göre uzatılabilir. Yapılandırma anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirim söz konusu değil. Geciken dönem için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Bu da daha önce aylık işletilen yüzde 1.40'lık gecikme faizinden çok daha düşük bir orana işaret ediyor.

KYK borç yapılandırma başvuruları nereye yapılacak?

KYK kredi borcu olan vatandaşlar KYK borç yapılandırma başvuruları nereye yapılacak sorusunu soruyor. İlgili yasa Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın ‘ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak.

KYK borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

KYK borç yapılandırma başvurusu online de yapılabilir. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün Görevleri Neler?

* Yurt ihtiyacını belirlemek, yurtların her türlü ihtiyacını temin etmek, yurtların sevk ve idaresini yapmak, öğrencilerin iaşe, ibate ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için yurt alanlarında ilgili düzenlemeleri yapmak,

* Yurtlarda barınacak öğrencilerin başvuru, değerlendirme, kayıt ve kabulüne ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak, yurtlarda kalan öğrencilerin sosyal, sağlık, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

* Yurt hizmetlerini sınıflandırmak, standartlarını belirlemek ve bunların ücret tarifelerini tespit etmek,

* Yurt hizmetinden faydalananlar ile hizmet sunucuları arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usul ve esasları belirlemek,

* Yurtların ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun bir şekilde kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak,

* Yurt ve tesislerde konaklayacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemek, ikili anlaşmalar gereği eğitim ve öğretim görmek üzere ülkemize gelen diğer ülke öğrencilerinin yurtlardan yararlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

* Öğrenci disiplin işlemleri ile ilgili işlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

* Öğrencilerin beslenme hizmetlerine ilişkin esasları belirleyerek uygulanması için gerekli tedbirleri almak,

* Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilerin kredi, burs ve barınma işlemlerini yürütmek,

* Öğrencilerin desteklenmelerine ilişkin politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

* Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi ve burslar ile kredi borcunun tespiti, takibatı ve tahsilâtı ile kredi teminatına ilişkin usul ve esasları belirlemek, kredi ve burs başvurularının alınması ve değerlendirilmesi ve ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

* Öğrencilere verilmek üzere yapılacak bağış ve hibelere ilişkin usul ve esasları belirlemek, burs veren kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

* İhtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve beslenme yardımı yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

* Vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

* 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,

* Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.