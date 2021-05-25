Mali'de eski darbe lideri, Geçiş Konseyi Başkan'ı ve Başbakan'ı görevden aldı

Mali'de geçen yıl yapılan askeri darbeyi düzenleyen Assimi Goita, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw'ı ve Başbakan Moctar Ouane'yi görevden aldı.

Goita, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçiş dönemi kurallarını ihlal ederek kabinede değişikliğe giden Geçiş Konseyi Başkanı Ndaw'ı ve Başbakan Ouane'yi azlettiğini belirtti.

Halka sükunet ve normal hayata dönme çağrısı yapan Goita, ülkedeki seçimlerin gelecek yıl yapılacağını söyledi.

ÜLKEDEKİ SİYASİ KRİZ

Ülkede dün, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Eski kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan Albay Sadio Camara ve Güvenlik Bakanı Albay Modibo Kone yeni kabineye alınmamıştı. İddialara göre ülkede 18 Ağustos 2020'deki askeri darbeyi Camara ve Kone düzenlemişti.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.