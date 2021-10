KYK 570 TL beslenme yardımı | KYK yurdu 570 TL beslenme yardımı nasıl alınır, başvuruya gerek var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021-2022 akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada 'Türkiye'de 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesiyle en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir.' dedi. Erdoğan ayrıca KYK yurtlarında aylık 570 lira da beslenme yardımının da yapıldığını belirtti. Bu açıklamanın ardından KYK yurdunda kalan ve kalmayı düşünen öğrenciler KYK yurdu 570 TL beslenme yardımı kimlere veriliyor? KYK yurdu 570 TL beslenme yardımı için başvuruya gerek var mı? sorularını sormaya başladı. KYK yurdu beslenme yardımı KYK yurtlarında kalan herkese başvurusuz şekilde veriliyor.

KYK 570 TL beslenme yardımı | KYK yurdu 570 TL beslenme yardımı nasıl alınır, başvuruya gerek var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021-2022 akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye'de 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesiyle en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir." dedi. Erdoğan ayrıca KYK yurtlarında aylık 570 lira da beslenme yardımının da yapıldığını belirtti. Bu açıklamanın ardından KYK yurdunda kalan ve kalmayı düşünen öğrenciler KYK yurdu 570 TL beslenme yardımı kimlere veriliyor? KYK yurdu 570 TL beslenme yardımı için başvuruya gerek var mı? sorularını sormaya başladı. KYK yurdu beslenme yardımı KYK yurtlarında kalan herkese başvurusuz şekilde veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: 110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız. Böylece artık yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız. Gençlerimiz enerjilerini ve vakitlerini eğitim, öğretim için harcasın. Diğer tüm sıkıntıları çözmek bizim işimizdir, biz bunları çözeriz. Aylık 570 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Bu yardımdan yurtlarımızda kalan tüm öğrencilerimiz yararlanıyor."

KYK yurdu 570 TL beslenme yardımı nasıl alınır?

KYK beslenme yardımı KYK yurdunda kalan her öğrenciye veriliyor. KYK belenme yardımı ile öğrenciler yemekhanelerden yemeklerini ücretsiz şekilde yiyebiliyor. KYK yurtları hem güvenli hem de ekonomik olması bakımından öğrencilerin ilk tercih ettiği yurtların başında geliyor. KYK 570 TL beslenme yardımı ile KYK yurdunda kalan öğrencilere kahvaltı ve akşam yemeği için günlük yemek yardımı yapılıyor. Beslenme yardımı her yıl değişkenlik gösteriyor. Her yıl artan beslenme ve yemek yardımı geçen sene 480 TL civarındaydı. KYK yurtlarında kalanlar beslenme yardımı ile yemeklerini ücretsiz olarak alabilirler. KYK beslenme yardımı yetmediği noktalarda öğrenciler kendi ceplerinden ücret ödeyerek istediği yemeği yiyebiliyor.

KYK yemek yardımı 2020-2021

KYK yemek yardımı 2020-2021 yılında aşağıdaki gibiydi...

Kahvaltı için (günlük) 5,00 TL

Akşam yemeği için (günlük) 11,00 TL

Toplam günlük yemek yardımı 16,00 TL

Toplam aylık yemek yardımı 480 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.