DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Botanik bahçesi gibi cami
SODİMER: Whatsapp'a erişim sorunu kullanıcıları arayışa sevk etti
Vasabi nasıl hazırlanır?
Uzayda çekilecek ilk filmin ekibini taşıyan Rus uzay mekiği, UUİ’ye ulaştı
AB, vergi 'kara listesini' güncelledi
Vakıf üniversitesi öğrencisi İBB bursuna başvurabilir mi? Özel üniversite yüzde 100 burslu İBB bursuna başvurabilir mi?
ABD dış ticarette rekor açık verdi
İzmir'de korkutan görüntü! Deniz yeşile büründü
Hindistan’da elektrik krizi kapıda
Altın çilek katarakttan koruyor
Yazılım mühendisinden sosyal medya uyarısı: 'Kişisel bilgiler çalınmış olabilir'
İngiliz heyeti Taliban'la görüştü
Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
KYK 570 TL beslenme yardımı | KYK yurdu 570 TL beslenme yardımı nasıl alınır, başvuruya gerek var mı?
İkinci en büyük baro da bölündü

TIMETURK / GÜNDEM / İkinci en büyük baro da bölündü

İkinci en büyük baro da bölündü

İstanbul'un ardından Ankara'da da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yapıldı.

1 Saat Önce
2021-10-05 15:57:00
İkinci en büyük baro da bölündü

Başkentte ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı.

Ankara 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz ve beraberindeki grup, 2050 avukatın imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliğine teslim etti.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Korkmaz, Ankara 2 No'lu Baro kuruluş sürecinin tamamlandığını belirterek, "Üye sayısı itibarıyla ülkemizin 12. büyük barosunun hukuk sistemimiz ve avukatlık mesleğine kazanım sağlamasını ümit ediyoruz." dedi.

Avukatlık mesleği için sorun teşkil eden sorunların çözümü konusunda her türlü gayreti göstereceklerini dile getiren Korkmaz, aynı şehirde on binlerce avukat için birden fazla baronun çalışacak olmasını anlamlı bulduklarını söyledi.

Bu şekilde eksiklerin daha kolay giderileceğine inandıklarını dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:

"Mesleğe ve meslektaşlara hizmet konusunda rekabet içerisinde güzel işler çıkarılacağına inanıyoruz. Ayrıştıran, ötekileştiren dil yerine sürekli diyaloğu zorlayan, sadece ve sadece mesleğimize ve meslektaşlarımıza odaklanacağımızı ifade etmek isteriz. Mesleğimizin sorunlarını biliyoruz ve çözümü konusunda da güçlü bir motivasyon içinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. 'İyi ki Ankara'da ikinci bir baro kuruldu' dedirtmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Başka illerde 50 avukatla baro kurulabildiğini hatırlatan Korkmaz, 2050 avukatın bir araya gelerek başkentte ikinci bir baronun kurulması için irade göstermesinin değerli görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş