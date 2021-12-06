Kuru fasulyeyi pişirirken içine patates koyun! Çünkü...

Kuru fasulye özellikle kış aylarının en sevilen yemekleri arasındadır. Hepimiz ona bayılıyoruz. Fakat bağırsaklarda gaz oluşturduğu için onu tüketmeyen bir kesim de mevcut. Peki kuru fasulye neden gaz yapıyor? Kuru fasulyenin gaz yapmaması için ne yapmak gerekir? Sizler için araştırdık...



Kuru fasulye hepimizin evinde pişen, en iyi eşlikçisi de mis kokulu, tereyağlı pilav olan bir yemektir. Hepimiz kuru fasulyeyi severek tüketiyoruz. Fakat kuru fasulyenin hiç de sevmediğimiz bir yönü var, o da gaz yapması. Kuru fasulye tükettikten sonra bağırsaklarımız gazla dolup taşabiliyor.

Kuru fasulye neden gaz yapıyor?

Yalnızca kuru fasulye değil diğer baklagiller de yedikten sonra mideye rahatsızlık verir ve gaz yapar. Peki neden? Kuru fasulyenin içerisinde vücudumuzun sindiremeyeceği kadar yüksek miktarda oligosakkarit olarak adlandırılan şeker molekülleri vardır. Bu şeker moleküllerini midemiz de ince bağırsaklarımız da sindiremez.

Kuru fasulye vücudumuzda simbiyont bakteriler tarafından parçalanırken hidrojen, nitrojen ve karbondioksit gibi gazlar meydana çıkar. Oligosakkaritlerin sindirimi için enzimlerimiz yetersiz kalır ve kuru fasulye gibi baklagiller tüketilince bağırsaklarda normalden daha fazla gaz oluşur.

Bunu önlemenin yolu oligosakkaritleri kalın bağırsağa ulaşmadan önce parçalamaktır. Bunun için de kullanabileceğiniz bazı yöntemler mevcut.

Kuru fasulyenin gaz yapmaması için ne yapılmalı?

Kuru fasulyeyi haşlarken içine bir tatlı kaşığının ucu kadar kimyon eklerseniz, kimyon bağırsaklarda gaz sıkışmasını önler ve kuru fasulye tükettikten sonra midenizde hissettiğiniz rahatsızlığın önüne geçer. Kimyon kullanmak istemiyorsanız kekik de kullanabilirsiniz. Kekik kimyonla benzer etkiyi gösteren bir diğer baharattır.

Kuru fasulyenin gaz yapmasını önlemekistiyorsanız onu bir gece önceden ıslatmaya özen göstermelisiniz. Daha sonra haşlarken suyun üzerinde biriken köpükleri kevgir yardımıyla almalısınız.

Kuru fasulyeye karbonat ilave etmek de sık kullanılan bir yöntemdir. Karbonat fasulyelerin daha hızlı bir şekilde yumuşamasını ve yemeğin daha hızlı pişmesini sağlar. Aynı zamanda fasulyenin saldığı gazı da yok eder. Fakat karbonat eklemenin zararları da mevcut. Çünkü karbonat fasulyedeki vitamin ve minerallerin yok olmasına da sebep olabiliyor.

Kuru fasulye, mercimek ve nohut gibi bakliyatları pişirirken içine dörde bölünmüş çiğ patates atarsanız gazdan kurtulabilirsiniz. Fakat pişme işlemi bitince tüm gazı bünyesinde toplayan patatesi tencereden çıkarıp çöpe atmak. Aksi takdirde daha fazla gaz yapacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.