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TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'de Omicron varyantının yayılmaya başladığı bildirildi

İngiltere'de Omicron varyantının yayılmaya başladığı bildirildi

İngiltere Sağlık Bakan Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ülke genelinde birden fazla bölgede yayılmaya başladığını bildirdi.

49 Dakika Önce
2021-12-06 23:05:51
İngiltere'de Omicron varyantının yayılmaya başladığı bildirildi

Javid, Omicron varyantına ilişkin son gelişmelerle ilgili parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere'de 261, İskoçya'da 71 ve Galler'de 4 Omicron varyantının tespit edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Javid, "Bu, uluslararası seyahatle bağlantısı olmayan vakaları içeriyor. Bu nedenle artık İngiltere'nin birden fazla bölgesinde topluluk yayılımı olduğu sonucuna varabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Önlemleri gereğinden bir gün fazla tutmayacağız"

Javid, İngiltere'ye seyahat edeceklerin yarın yerel saatle 04.00 itibarıyla aşı durumuna bakılmaksızın ülkeye girmeden 48 saat önce yapılmış negatif PCR veya yanal akış testini ibraz etmesi gerekeceğini söyledi.

Her yolcunun ülkeye vardıktan sonraki 2. gününde PCR testi yaptırmasını ve negatif sonuç alana kadar kendini izole etmesini de içeren yeni önlemlerin geçici olduğunu vurgulayan Javid, söz konusu tedbirlerin gelecek hafta gözden geçirileceğini kaydetti.

Javid, "Önlemlerin kesinlikle gerekli olduğundan emin olmalıyız, önlemleri gereğinden bir gün fazla tutmayacağız." dedi.

Nijerya'nın seyahat listesinde "kırmızı liste"ye eklenmesine de değinen Javid, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının (UKHSA) yalnızca İngiltere'deki en az 21 Omicron vakasının Nijerya'dan seyahat edenlerle bağlantılı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Javid, "Omicron'un orada (Nijerya'da) olduğuna dair güçlü bir gösterge var. Nijerya'nın Güney Afrika ile de çok güçlü seyahat bağlantıları var." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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