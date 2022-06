Kurbanpazarı.com ile helal kurban kesimi bir tık uzağınızda!

Kurbanpazarı.com kurban kesimi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede insanların gönüllerine dokunuyor. Hem bağış hem de vacip kurban kesimleri yapan kurbanpazarı.com, Türkiye'nin öncü kurban platformu olma adımlarını hızla sürdürüyor.

Her yıl birçok ülkede kurban kesimi yapan kurbanpazarı.com, bu yıl da işlemler için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yıl boyunca bağış kurbanları için çat Uganda, Bangladeş, Sri Lanka, Suriye, Ürdün, Lübnan, Gazze, Yemen, Arakan gibi birçok ülkede kesimler yapılıyor. Türkiye'de de gerek kurban bağışı gerekse kendi adına kurban kestirmek isteyenlerin ilk adresi kurbanpazarı.com oluyo. Kurban kesimleri faturalı resmi İslami usuller çerçevesi altında yapılıyor.

Vacip Kurban Nedir?

Vacip kurban, kurban bayramında müslümanların kestileri kurbana denir. Kişinin maddi durumunun yerinde olması nedeniyle, kurban ibadetinin vacip olması durumudur. Yıllar içerisinde diğer kurban ibadetleriyle ayırt edilmesi adına, devamlı vacip kurban olarak anılmaya başlandı.

Vacip Kurban İşlem Sıralaması

Kurbanpazarı.com, kurban kesimi yapacak her kişi için aynı özveri ile çalışıyor. Kurban bayramında vacip kurbanlar içinde çalışmalar devam ediyor. Kurbanı kesilecek olan kişinin adı soyadı ile kesimler başlıyor ve kayıt altına alınan işlemlerin hepsi kurban sahibine iletiliyor. Faturalı ayıtlar altında İslami usullere uygun kesimler her bir kurban için gerçekleştiriliyor. Güvenilir kurban kesim pazarı arayanlar için her bir detay özveriyle sürdürülüyor.

Kesimi yapılan vacip kurbanlar kişiye paketlenerek ulaştırılıyor. Dileyen kendi kurbanını ilk elden teslim alabiliyor. Ayrıca İstanbul'da olan kurban sahipleri için soğuk zincirlerle direkt evlere teslim yapılıyor.

Vacip Kurban Dışındaki Kesimler

Kurbanpazarı.com sadece vacip kurban değil, tüm kurban kesim ve dağıtım işlemleriyle ilgileniyo. Adak, akika, şükür, şifa, ruhuna, sadaka ve vacip kurban kesimlerinin hepsi ile ilgilenen kurbanpazarı.com, çalışmalarına tüm yıl devam ediyor.

Aynı zamanda bu site üzerinden hayır kurumlarına bağışlanan kurbanların kesim ve sevkiyat ücreti de alınmıyor.

Güvenilir Kurban Kesimi

Kurbanpazarı.com güvenilirliğini kanıtlıyor. Kurban kesimleri için önce icazet alınıyor ve daha sonra video kayıtları altında kesimler gerçekleştiriliyor. Son olarak kurban kişiye paketlenerek ya da ilk elden teslim ediliyor.

Aynı zamanda site üzerinden soru sormak istediğinizde en kısa süre içerisinde yanıt veriliyor. Türkiye'nin Kurban Platformu olarak kendini kanıtlayan kurbanpazarı.com sitesini ziyaret etmeyi vebilgi almayı unutmayın.

Kurban Bağış Fiyatları

Türkiye Küçükbaş Kurban Bağışı; küçükbaş bağış bedeli 1.975 TL'dir.

Afrika Kurban Bağışı; hisse bedeli 975 TL ve küçükbaş bağış bedeli 1.175 TL'dir. Afrika Bölgesi için Tüm Masraflar Dahildir.