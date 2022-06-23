Türkiye'nin Helal Kurban Platformu Kurbanpazarı.com

Vacip, adak, akika, şükür, şifa, sadaka kurbanı kestirmek isteyenler güvenilir bir adres arıyor. Kurbanpazarı.com sitesi, akılda kalan bütün sorulara yanıt vererek ve videolar eşliğinde güvenilir kurban kesimi için çalışmaya devam ediyor.

Kurbanpazarı.com sitesi üzerinden kolaylıkla kurbanınızı kestirebilirsiniz. Sadece kurbanınızı kestirmekle kalmayıp ihtiyaç sahiplerine kurban yardımında da bulunabilirsiniz.

Kurbanpazarı.com sitesinden vacip, adak, akika, şükür, sadaka, ruhuna ve şifa için kurban kesimi yapılıyor.

Kurban kesim işlem sıralaması

- Siparişinizi internet üzerinden oluşturduktan sonra EFT ya da havale yoluyla ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz.

- Daha sonra onay mesajı ve arama ile kurban kesim işlemi teyit ediliyor.

- Kesim sürecinde ise veteriner kontrolünde işlemler başlatılıyor. Bu kesim kişinin adı soyadı zikredilerek video kayıt altına alınıyor ve kurban sahibine göndeririliyor.

Kurban bağış süreci

Kurbanpazarı.com sitesinde sadece kendi kurbanınızın kesimi değil bağış kurbanlarının kesimleri de yapılmakta. Bangladeş, Arakan, Yemen, Suriye, Lübnan, Ürdün, Gazze gibi ülkelere, hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban yardımınızı ulaştırabilme imkanı sağlanıyor.

Özellikle güvenilir kurban bağışı sitesi arayanlar için tasarlanmış kurbanpazarı.com sitesi, kurban kesim işlemleri için akılda soru bırakmıyor. Kişinin ismi söylendikten sonra kurban videolar eşliğinde kesiliyor.

Her Şey Dahil Eve Teslim Kurban

Vacip kurbanlar, önce kişinin onayı alındıktan sonra işleme koyuluyor. Veteriner kontrolünde İslami usullere uygun kesimler video kayıt altında yapılıyor.Kurbanpazarı.com ekibi bağış ve kesim yaptıran herkes için çalışmalarına devam ediyor.

Hayır kurumlarına bağışlanan kurbanların kesin ve sevkiyat ücretleri alınmıyor. İstanbul için soğuk zincir araçlarıyla kesilmiş kurbanlar teslim ediliyor. Bunun yanı sıra adresinize canlı olarak ya da paketlenmiş olarak kurbanlarınızı alabiliyorsunuz.

Kurban kesimi, kurban bağışı ve incelemek için kurbanpazarı.com sitesini ziyaret edebilir, tek tıkla kurban işlemlerinizi helal yollarla gerçekleştirebilirsiniz.