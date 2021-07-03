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Kurbanlık olarak satın alınan hayvana daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi? Kurban bayramı için vatandaşlar kurbanlık arayışına başladı. Kurban pazarları da sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla hafta sonları dolmaya başladı. Kurbanlarını tek başına kendileri kesmek için alanlar daha sonra bu kurbana ortak dahil alınıp alınmayacağını sorguluyor. İşte alınan kurbana sonradan ortak dahil edilir mi sorusunun yanıtı...

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Google News - Timeturk
03.07.2021 13:13:45
Kurbanlık olarak satın alınan hayvana daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi? Kurban bayramı için vatandaşlar kurbanlık arayışına başladı. Kurban pazarları da sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla hafta sonları dolmaya başladı. Kurbanlarını tek başına kendileri kesmek için alanlar daha sonra bu kurbana ortak dahil alınıp alınmayacağını sorguluyor. İşte alınan kurbana sonradan ortak dahil edilir mi sorusunun yanıtı...

Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

Büyükbaş hayvanlara kurban niyetiyle yedi kişiye kadar ortak olunabilir. Böyle bir hayvan, başta ortak olarak satın alınabileceği gibi, alındıktan sonra bu hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir. Fakat alınırken ortak bulma niyeti yoksa sonradan ortak bulunması bazı âlimlerce mekruh görülmüştür.

Kurbanlık olarak alınan büyükbaş hayvana ortak olanlardan bir kısmının, sonradan bir başkasını kendi hisselerine dâhil etmeleri caiz midir?

Büyükbaş bir hayvana ortak olan hissedarlardan birinin hissesi yedide iki veya daha fazla ise kendi hisselerinden birini veya daha fazlasını başka birine bedelli ya da bedelsiz devredebilir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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