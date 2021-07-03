DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Trabzonspor'da Muhammet Demir sesleri
5 ilçe daha Taliban kontrolüne geçti
'Tosuncuk' Türkiye yolunda, işte ilk fotoğraf...
Japonya’da heyelan: En az 20 kişi kayıp
Kurbanlık olarak satın alınan hayvana daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?
Dibeybe seçimler için tarafları sorumluluk almaya çağırdı
Kurbanlık bağışı caiz mi diyanet | Kurban bağışı ve vekaletle kurban kesimi caiz mi?
Şef Delorme: Papa'dan bir özür bekliyoruz
Bakan Selçuk'tan 400 bin emekliye mektuplu davet
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı
Türkiye’nin ünlü dolandırıcıları
Kredi borcu olanlar kurban kesebilir mi? Borç alıp kurban kesilir mi?
Trafiğe yeni alternatif Martıların kullanımı ve ücretlendirilmesi
İran 5. dalga riskiyle karşı karşıya
50 yaş altı 3. doz ne zaman? 50 yaş altına 3. doz aşı yapılacak mı?

Dibeybe seçimler için tarafları sorumluluk almaya çağırdı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimler için tüm Libyalı tarafları ve Birleşmiş Milletler’i (BM), sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.07.2021 13:09:30
Dibeybe seçimler için tarafları sorumluluk almaya çağırdı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler için tüm Libyalı tarafları ve Birleşmiş Milletler'i (BM), sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

Dibeybe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin, parlamento ve devlet başkanı seçimlerinin anayasal temeli konusunda uzlaşı sağlayamaması üzerine açıklama yaptı.
Libyalı tarafları ve BM Libya Destek Misyonunu, sorumluluklarını üstlenmeye çağıran Dibeybe, şunları kaydetti:
“Kamu yararını ön planda tutmaya, seçimlerin zamanında yapılmasına ve Libya halkının oy hakkını kullanmasına imkan sağlayacak bir formül üzerinde anlaşma çağrısı yapıyoruz.”
Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri 28 Haziran-3 Temmuz'da İsviçre'de düzenlenen toplantılarda, 24 Aralık seçimleri için anayasal temel konusunda uzlaşma sağlayamamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş